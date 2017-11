MADRID. EL PP INSISTE EN CRITICAR LA FALTA DE ALTERNATIVAS AL CIERRE DE GRAN VÍA

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reiteró este lunes sus críticas a la falta de alternativas al cierre de Gran Vía al tráfico privado en Navidades, cuando a su juicio es lo que se esperaba de un autodenominado dispositivo de movilidad como el presentado hoy por el Gobierno municipal.

Almeida denunció que “es contradictorio calificarlo como un plan de movilidad, cuando no da alternativas de movilidad”, y reclamó al Ejecutivo local alternativas para los ciudadanos que hasta ahora circulaban por Gran Vía y no no lo van a poder hacer, porque la desaparición de los coches no hace “desaparecer las necesidades de movilidad”.

En esa línea, y sin entrar a juzgar la “semipeatonalización” de Gran Vía, preguntó si el Gobierno municipal ha hablado con el Consorcio Regional de Transportes para compensarla con mayor número de metros o ha previsto estacionamientos disuasorios aunque sea de manera temporal.

