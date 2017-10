MADRID. PLENA INCLUSIÓN SE ADHIERE A LA ILP SOBRE ESCOLARIZACIÓN INCLUSIVA

Google Plus

- Para “avanzar hacia un igualdad de oportunidades real”. La Federación de Organizaciones a favor de personas con discapacidad intelectual de Madrid, Plena Inclusión Madrid, se ha adherido a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre escolarización inclusiva que se pretende debatir en la Asamblea de Madrid.

Así lo explicó el presidente de Plena Inclusión Madrid, Mariano Casado, quien señaló que la postura de su organización es coincidente con la que se defiende a través de esta iniciativa legislativa popular, en la que se apuesta por “avanzar hacia una igualdad de oportunidades real para todos y cada uno de los alumnos”.

En este sentido, remarcó que desde el movimiento asociativo se viene defendiendo desde hace mucho tiempo la necesidad de abordar cambios en el ámbito educativo y agregó que, a pesar de ser “un reto complejo”, es “un objetivo que comparten profesores, alumnos y numerosos colectivos que ven como el sistema en vigor no es capaz de dar una respuesta adecuada a las necesidades de cada persona”.

Casado destacó que “trabajar para que exista una educación inclusiva no es, a día de hoy, una opción, sino hacer que se cumpla un derecho”, dando respuesta a las necesidades de todo el alumnado, con presencia, aprendizaje y participación, independientemente de género, origen, características y capacidad.

Por último, apuntó que “una educación inclusiva, en contra de lo que se puede creer, no es algo que beneficie a un colectivo de manera aislada, sino que redunda en beneficio del conjunto de la comunidad educativa”.

