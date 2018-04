MADRID. MADRID IMPULSARÁ CAMPAÑAS CONTRA EL ODIO EN ZONAS DE ‘CRUISING’

Google Plus

El Ayuntamiento de Madrid y la asociación LGTB Arcópoli han iniciado un proceso para diseñar una campaña contra los delitos de odio en zonas de ‘cruising’, una actividad que implica mantener relaciones sexuales con desconocidos en lugares públicos.



El año pasado se registraron cuatro agresiones a personas del colectivo LGTB cuando estaban realizando esta práctica, según el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia. “Muchos hombres gais y bisexuales creen que el delito de escándalo público sigue vigente y que, por tanto, el concepto del ‘cruising’ es sancionable penalmente”, explicaron desde la asociación.

Arcópoli ha llevado a cabo una recopilación de todos los lugares donde es común el también conocido como cancaneo, donde esperan colocar sus mensajes contra el odio para evitar agresiones y que las víctimas no sean reacias a denunciar si son agredidas cuando van a practicar sexo.

“A menudo estas personas están dentro del armario y prefieren no denunciar” cuando son atacadas, precisaron desde el colectivo LGTB. A ello se le suma que el ‘cruising’ sigue estando “estigmatizado” dentro del propio colectivo de hombres que tienen sexo con hombres, por lo que es “muy difícil” que denuncien.

Desde el colectivo LGTB precisan que es "vital" trabajar este campo para poder atajar estos delitos a personas que en "multitud de ocasiones están indefensas", ya que "muchas veces las personas que practican cruising no están reconocidas, ni siquiera por ellas mismas, como hombres que tienen sexo con hombres".

El verano pasado la Policía Nacional detuvo a dos jóvenes por agredir a dos chicos homosexuales que estaban practicando el cancaneo en el madrileño Parque de Breogán. Desde entonces, el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia presta especial atención a las zonas de ‘cruising’ para evitar estas actitudes de odio.



