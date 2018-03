MADRID. IGNACIO GONZÁLEZ: “NO ELUDO PREGUNTAS PORQUE NO TENGO NADA QUE ESCONDER”

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que hoy compareció en la comisión del Parlamento regional que investiga la corrupción política para hablar del campo de golf construido en terrenos del Canal de Isabel II en el distrito de Chamberí, dijo que no elude preguntas porque no tiene "nada que esconder”.



“Habré hecho cosas bien, mal o regular, pero nada con ánimo de beneficio personal o para mi familia”, añadió. Antes de hacer esta declaración en la comisión parlamentaria que investiga la corrupción, informó de que no contestaría ninguna pregunta relacionada con el ‘caso Lezo’ al estar imputado en esta causa y pidió a los miembros de la comisión que entiendan su posición “por razones procesales”.

Asimismo, señaló que ha explicado “muchas veces” en el Parlamento regional en otras legislaturas “todo lo relativo a este proceso”. También comentó su relación con el exfiscal de Madrid y antiguo fiscal Anticorrupción Manuel Moix, que en varias ocasiones rechazó las denuncias vecinales contra este campo de golf, y manifestó que “no es de amistad”. El expresidente de la Comunidad de Madrid declaró que sus relaciones con él tienen que ver con su etapa como presidente regional y aseguró que no influyó en su nombramiento.

También comparecieron para hablar del citado campo de golf Ildefonso de Miguel Rodríguez, gerente del Canal de Isabel II hasta 2009, y Mariano Zabía, exconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio entre 2003 y 2007. De Miguel, al estar imputado, se acogió al derecho a no declarar y dijo que está “encantado de que me llamen" pero hay “colisión entre esta actividad y la Justicia”.

Zabía, por su parte, manifestó que no tuvo “nada que ver” con la declaración de interés general del campo de golf ni con el hecho de contratar a empresas de un familiar de González. “Yo no conocía los intereses ocultos que se han podido desvelar”, añadió Zabía, quien añadió que “desde la perspectiva de 2006 el proyecto era francamente atractivo para la dotación de servicios para el barrio”.



