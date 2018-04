MADRID. LOS HOSPITALES DE LA REGIÓN NECESITAN CON URGENCIA SANGRE DEL GRUPO O NEGATIVO

Google Plus

El Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid hizo este viernes un llamamiento a los donantes de sangre porque las reservas del grupo 0 negativo se encuentran bajo mínimos.



Según informó el Gobierno madrileño, además de este grupo sanguíneo, el Centro de Transfusiones pide donantes del grupo AB negativo y B negativo cuyas reservas continúan en alerta amarilla. Por ello, este organismo recordó que se puede donar en los 32 puntos de donación habilitados en los hospitales y en las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja Española, así como en este Centro situado en Valdebernardo.

Entre los requisitos para donar sangre destacan tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos y no padecer ni haber padecido enfermedades transmisibles por vía sanguínea. También es necesario pasar un pequeño reconocimiento médico que incluye la toma de tensión arterial, determinación de nivel de hemoglobina y realizar un cuestionario con preguntas de salud.

También se recomienda no estar en ayunas a la hora de la donación y no haber donado en las últimas ocho semanas.



