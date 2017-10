MADRID. EL PP CULPA AL GOBIERNO MUNICIPAL DEL “NUEVO BOOM INMOBILIARIO” EN LA CIUDAD

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Rodríguez-Almeida, alertó este martes de que “se está creando por culpa de este gobierno (municipal) un nuevo boom inmobiliario” con el alza de los precios, por lo que exigió al Ejecutivo que busque soluciones al problema de la vivienda y no sólo se alegre de la reapertura del sumario sobre la venta de bloques de la EMVS a fondos de inversión que ejecutó su antecesor presidido por Ana Botella.

Almeida lanzó esta advertencia en declaraciones a los medios durante su visita al distrito de San Blas, donde el Gobierno municipal quería construir un microbarrio hasta que desistió del proyecto por el rechazo en bloque de la oposición y de los vecinos, que según él siguen movilizándose porque “no se fían” de la retirada del proyecto. El Grupo Popular propondrá ahora la construcción en la misma parcela de un centro de formación para el empleo para los más de 10.000 parados del distrito.

Preguntado por la reapertura en la Audiencia Provincial de Madrid del sumario sobre la venta de 1.800 viviendas de la EMVS a fondos de inversión ejecutada por el anterior Gobieno municipal del PP, Almeida, como hizo ayer su portavoz adjunto, Íñigo Henríquez de Luna, manifestó su “respeto total y absoluto a las decisiones judiciales”, pero añadió dos matices críticos más.

Por un lado, esgrimió que el PP no investiga los antecedentes de los jueces que fallan en su contra, en alusión a lo que se publicó del juez José Yusty que prohibió ceder un espacio municipal para celebrar en septiembre un acto por el supuesto derecho a decidir de Cataluña.

Por otro, apuntó que, aunque entiende que el Gobierno municipal “pueda estar alegre” de la reapertura del sumario, “reabrir ese sumario no soluciona los problemas reales de la vivienda de los madrileños”.

En ese sentido, recriminó a Ahora Madrid que “ellos deberían estar en la soluciones, no estar únicamente en la búsqueda de la reapertura de sumarios”, y, tras diagnosticar que “se está creando por culpa de este gobierno un nuevo boom inmobiliario” en la ciudad, con un notorio alza de los precios, exigió al Ejecutivo local “que resuelva los problemas de los madrileños” y no haga experimentos sociales” como el que a su juicio constituyeron los microbarrios.

