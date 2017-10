MADRID. GARRIDO ASEGURA QUE NO HAY PREVISIÓN DE ENTRAR A CORTO PLAZO EN FASE DE ALERTA POR PROBLEMAS DE AGUA

El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, dijo hoy en el Pleno de la Cámara regional que con el 58% del agua acumulada en los embalses "no hay previsión de entrar a corto plazo en fase de alerta".

Informó de que el Canal de Isabel II ha puesto en marcha una serie de medidas con el fin de ahorrar agua y ser más eficientes en su consumo y, fruto de ello, la Comunidad de Madrid es, según datos del INE, la región que ha presentado menos pérdida en la red, un 4,59%, lo que supone casi un 70% por debajo de la media nacional, situada en un 15,24%.

Garrido expuso las medidas tomadas para un uso más eficiente del agua, dada la situación generalizada de ausencia de lluvias que se está produciendo en toda España.

Asimismo, manifestó que las menores aportaciones a los ríos en el año hidrológico 2016/2017, y el incremento del consumo entre marzo y mayo, llevaron a la empresa pública a lanzar una campaña de concienciación a principios de julio y, gracias a ella, se ha moderado el consumo, que en septiembre fue un 3,7 % menor que en el mismo mes del año anterior.

También indicó que se ha incrementado el uso de agua residual regenerada para el riego de jardines hasta alcanzar el récord histórico de 15,45 hectómetros cúbicos en este año hidrológico, lo que supone más de 15.000 millones de litros de agua que no se han tenido que sacar de los embalses de la región y que, por tanto, se han preservado para su uso futuro como agua de consumo humano.

Afirmó que para el mantenimiento de la mayor garantía de suministro posible para los madrileños, se han utilizado también los recursos alternativos del trasvase del río Alberche y los trasvases del río Guadarrama y Sorbe.

"En total, todos estos recursos, más los provenientes del agua regenerada, suponen 151 hectómetros cúbicos adicionales a los derivados de nuestros embalses", destacó.

Asimismo, manifestó que “son estas medidas las que nos permiten estar más tranquilos ante una situación de déficit de precipitaciones” y consideró que, “a día de hoy, con un 58 % de agua acumulada en nuestros embalses con respecto a su capacidad total, no tenemos previsión de entrar a corto plazo en ninguna fase de alerta que nos obligue a imponer restricciones al consumo”.

Garrido, que también preside el Canal de Isabel II, recordó que se han fijado tarifas estacionales que, “aunque no afectan al consumidor medio, sí incrementan el precio del agua para los grandes consumidores durante el periodo estival, favoreciendo el cambio de comportamiento y, con ello, el ahorro de agua”.

“Creo sinceramente que estamos bien preparados gracias a las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid a través del Canal de Isabel II", dijo Garrido, quien señaló que "a pesar de la situación de sequía en toda España, nuestra Comunidad se encuentra en mejor situación que las comunidades de nuestro entorno". No obstante, esperamos que se "cumplan las previsiones de la Aemet que indican que noviembre va ser un mes normal de precipitaciones”, concluyó.

