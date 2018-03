MADRID. EL PP NO GARANTIZA REVERTIR TODAS LAS PEATONALIZACIONES DE AHORA MADRID SI GOBIERNA EN 2019

El PP acudirá a las elecciones municipales de Madrid en 2019 con la promesa de bajar impuestos y terminar de soterrar la M-30, pero no con la de revertir todas las peatonalizaciones que ha introducido del Gobierno de Ahora Madrid, sino estudiar caso por caso, aunque ello le pueda perjudicar ante su electorado.



Según fuentes del Grupo Municipal Popular, ya se está esbozando el programa electoral con el que el PP concurrirá a las elecciones de 2019, con independencia de cuál sea el cabeza de lista, que dan por hecho que será decisión exclusiva del presidente del Gobierno y el partido, Mariano Rajoy.

De acuerdo con las fuentes indicadas, la sensación del Grupo es que su oposición está “dando resultados más que razonables” y de que tanto el PP nacional como el de la Comunidad de Madrid lo valoran, habida cuenta de la difícil situación en que se quedó tras perder el gobierno municipal.

La principal diferencia que perciben desde entonces es que la alcaldesa, Manuela Carmena, que antes era “una incógnita muy amable”, ahora ya “genera una corriente de rechazo” en parte del electorado del PP, del cual estiman que 150.000 votantes se abstuvieron en 2015, mientras que sólo 100.000 lo hicieron en las elecciones generales, ante el temor de que las ganara Podemos. Conseguir que todos los potenciales simpatizantes del PP acudan a votar es, pues, el primer objetivo del partido en la ciudad.

Una de las formas de hacerlo será prometer una bajada de impuestos, aprovechando el margen que dejará la flexibilización de la regla de gasto, que permitirá invertir más dinero y exigir menos a los ciudadanos. Según los cálculos del Grupo Popular, la presión fiscal ha subido un 7% en el IBI y un 12% en la plusvalía municipal. Además, consideran injusta la nueva TRUA o tasa de residuos por discriminar entre uso residencial y económico y penalizar actividades que no generan residuos.

DESMUNICIPALIZACIONES

Otra de las medidas que los populares barajan para mejorar la Hacienda es externalizar alguno de los servicios remunicipalizados por Ahora Madrid, como la funeraria, que creen que “no tiene sentido que sea pública”, y tal vez Bicimad, que “también puede funcionar externalizado”.

Desde el PP reconocen que les hizo “mucho daño” que la gestión indirecta haya precarizado los servicios, y que los contratos integrales tal vez ocasionaran el problema de limpieza, si bien matizan que a estas alturas el Gobierno municipal ya no puede escudarse en ellos. La alternativa popular sería resolver dichos contratos, “pero no para remunicipalizarlos”.

En materia de movilidad, los populares asumen que hay que el vehículo privado es un emisor de contaminación, y que el tema de la movilidad “va a ser central”, y reconocen a Ahora Madrid haber conseguido situarlo en el centro de la agenda, pero estiman que hay que abordarlo “con reflexión” y ofreciendo alternativas coordinadas con la Comunidad, por los 400.000 vehículos que entran en la ciudad diariamente procedentes de fuera de ella .

Por ejemplo, entienden que el cierre de Gran Vía al tráfico no residente debería haberse sometido a un gran debate público, y que las preguntas que hizo el Gobierno municipal en la consulta a la ciudadanía no se refirieron a la peatonalización, sino si debían mejorarse las plazas, las aceras, los pasos de cebra y el transporte público.

Sin embargo, el PP no prometerá revertir todas las peatonalizaciones totales o parciales puesta en marcha por el Gobierno de Ahora Madrid en el distrito Centro, que se aglutinarán a partir de junio en el Área Central Cero Emisiones, aunque electoralmente les pueda perjudicar ante su electorado, que desearía que fuera así. En su lugar, estudiarná a medio plazo qué medidas han funcionado y cuáles han obstaculizado la movilidad, y actuará en consecuencia.

Lo que sí incluirá el PP en su programa electoral es el soterramiento de la M-30 a su paso por el Paseo de Santa María de la Cabeza y el estadio Vicente Calderón, completando así el túnel que construyó el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso