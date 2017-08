MADRID. FAMMA EXIGE A CIFUENTES QUE PONGA FIN A LAS GASOLINERAS SIN PERSONAL

Google Plus

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma-Cocemfe) pidió hoy al Gobierno regional que cumpla lo acordado en la Asamblea de Madrid y prohíba de manera “inminente” las gasolineras sin trabajadores, a fin de que haya operarios para ayudar a personas con discapacidad.

"Las personas con discapacidad física ven vulnerados sus derechos de autonomía e independencia para repostar sus vehículos en las gasolineras cuando no pueden ser atendidos por personal”, denunció Famma-Cocemfe en un comunicado. Además, recuerda que todos los partidos acordaron en enero de 2016 exigir este requisito a las estaciones de servicio.

Sin embargo, esta federación criticó que no está cumpliendo y que esta situación obliga a personas con movilidad reducida a “desplazarse a otras más alejadas de sus zonas de residencia” cuando quieren repostar.

Y es que “el simple gesto de repostar puede llegar a ser toda una carrera de obstáculos para una persona con movilidad reducida”. La semana pasada, el consejero de Políticas Sociales Familia, Carlos Izquierdo, dijo que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes estudiará “si encaja o no encaja” la obligación de que haya personal en las gasolineras.

Sin embargo, comunidades autónomas como Murcia, Baleares, Navarra, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco y Canarias han impulsado ya medidas encaminadas a facilitar el repostaje a las personas con discapacidad, ya que lo contrario “reduce la integración en la sociedad del colectivo”.

