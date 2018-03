MADRID. EL PSOE-M PIDE UN PLENO EXTRAORDINARIO PARA QUE CIFUENTES SE EXPLIQUE Y NO DESCARTA NADA

Google Plus

El PSOE-M va a reclamar este lunes un Pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid para que la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, dé explicaciones sobre su “hipotético máster” en la Universidad Rey Juan Carlos; a partir de ahí, diseñará su estrategia, en la que no descartan “nada”.



Así lo anunció el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, tras la reunión de la Ejecutiva, expresamente convocada para analizar este tema. Explicó que en la Junta de Portavoces de la Asamblea, que se celebrará esta mañana, los socialistas pondrán esta exigencia sobre la mesa.

Franco describió éste como “el último o penúltimo escándalo” de los gobernantes del PP, “un caso más en esta larga lista de sucesos que poco tienen que ver con la ética politica y buenas práticas que esgrimen” y con el propio acuerdo de investidura con Ciudadanos. Dijo que como partido responsable debe esperar a las explicaciones de la presidenta y según lo que diga los socialistas diseñarán su “estrategia futura”, sin “tomar medidas oportunistas que pueden dar réditos políticos a corto plazo”.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que acudió a la Ejecutiva del PSOE-M, mostró escepticismo hacia esas posibles explicaciones, puesto que señaló que cualquiera en el lugar de Cifuentes “habría dado explicaciones y aportado pruebas concluyentes” y “si no lo ha hecho es porque no las tiene”. Preguntada si cabría la posibilidad de una moción de censura, Lastra dijo que van a escuchar esas explicaciones, porque hasta ahora las que han dado solo han servido para “sembrar nuevas dudas” y puntualizó: “No descartamos nada”.

Franco corroboró que los socialistas irán “paso a paso” y que tienen el candidato y el equipo necesarios para asumir responsabilidades si les toca, y dijo que se niega a pensar que el PP haga “interpretaciones torticeras” del reglamento de la Asamblea para “torpedear” ese Pleno extraordinaria.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso