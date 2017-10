MADRID. EL PSOE EXIGE QUE LA CASA DE VICENTE ALEIXANDRE SEA DECLARADA BIC

Google Plus

- Hoy se cumple el 40 aniversario de la concesión del Premio Nobel al poeta. El diputado socialista en la Asamblea de Madrid Diego Cruz ha registrado una proposición no de ley en la que exige la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Sitio Histórico de la que fuera casa de Vicente Aleixandre desde que llegara a ella con sus padres en 1927, en la calle que antes de llevar su nombre era denominada calle de Velintonia, hasta su fallecimiento en 1984.

El PSOE hace esta petición coincidiendo con que el 6 de octubre se cumplen 40 años de la concesión del Nobel de Literatura a Vicente Aleixandre, que escribió durante más de 50 años casi la totalidad de su obra en su casa del número 3 de la calle de Velintonia (hoy llamada Vicente Aleixandre). Allí recibió la visita de innumerables autores, siendo cita obligada para varias generaciones.

Diego Cruz dijo que no es “nada descabellado” hacer esta petición ni “nada que pudiera extrañar ni molestar a cualquiera con el más mínimo respeto e interés por nuestra cultura”.

Indicó que “estamos reclamando que se preserve el espacio en el que tantas cosas y a la largo de tantos años sucedieron” y recordó que el premio Nobel irlandés Seamus Heaney dijo que la casa de Aleixandre debe ser "preservada como símbolo del compromiso de España con su gran herencia cultural" y que “las casas en las que los escritores han vivido y trabajado son puntos de referencia en la actividad cultural de un país”.

Cruz consideró un despropósito que “una Comunidad que, por ejemplo, con toda justicia declaró Bien de Interés Cultural en la categoría de Sitio Histórico a la denominada Capilla de la Cuadra de San Isidro por el mérito de ser construida sobre el lugar en donde, según la tradición (sic), guardaba San Isidro el ganado de su patrón, no puede considerar que la memoria que encierran las paredes de Velintonia 3 exigen algo más de atención y una mirada más amplia”.

Señaló que “el verdadero ejemplo de patriotismo, del patriotismo que gusta envolverse más allá de las banderas en la belleza de la palabra que a todos nos une y hace mejores, se demuestra en la atención y el cuidado de las ejemplares memorias que nos han legado aquellos que, como Aleixandre, son ejemplo en el que día a día deberíamos mirarnos, debemos influir poco por mucho que empujados por el activismo de los muchos y buenos amigos de Aleixandre promovamos iniciativas que incluso concitan apoyo en las instituciones”.

