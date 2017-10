MADRID. EXDIRECTIVO DE CANAL DE ISABEL II: “NO DESEO COLABORAR MÁS EN ESTA SANTA CASA”, REFIRIÉNDOSE A LA ASAMBLEA

Google Plus

José Javier Soler Gallego, exmiembro del Consejo de Administración de Canal Extensia, filial del Canal de Isabel II, dijo hoy en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre la corrupción política, ante las preguntas de los diputados, que “no deseo colaborar más en esta santa casa”, ya que todo lo que tenía que decir ya lo ha dicho ante la UCO y en los juzgados.

Soler, que en un primer momento afirmó que no declararía nada por estar imputado en la ‘operación Lezo’, aseguró que “de desfalcos, nada”, al menos en la etapa en la que fue directivo hasta 2009.

El compareciente, que acudió al Parlamento regional para informar sobre decisiones adoptadas por el Consejo de Administración de Extensia en relación con la compra de empresas en América, habló del viaje a Cartagena de Indias (Colombia) en 2008 en compañía del expresidente de la Comunidad de Madrid y del Canal de Isabel II Ignacio González.

Preguntado por el contenido de la bolsa que llevaba Ignacio González, que fue espiado durante su estancia en Colombia, dijo que había “una gorrilla, una botella de agua, cremita y una toallita”.

Tras reiterar que “no he cobrado comisiones en mi vida”, dijo, sobre el viaje a Colombia, que estaba previsto para reunirse con el entonces presidente de este país latinoamericano Álvaro Uribe y los ministros de Interior y Justicia.

Indicó que cesó en el cargo por no ser hombre de confianza del entonces gerente Ildefonso de Miguel, que pasó por prisión por este mismo caso.

Antes de la comparecencia de Soler, Avelino Martínez Ferrero, miembro del Consejo de Administración de Canal Extensia en 2013, también imputado, se negó a declarar, aunque explicó que los gastos de su defensa corren a cargo del Canal de Isabel II.

También comparecieron Adrián Martín López de las Huertas, director general de Canal de Isabel II y presidente del Consejo de Administración de Canal Extensia hasta 2016, y María Fernanda Richmond, exdirectora financiera de Canal de Isabel II desde 2007 hasta 2016.

