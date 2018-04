MADRID. ESPINAR ESPERA QUE ERREJÓN “RECTIFIQUE” Y DICE QUE “UN DÍA MALO LO TIENE CUALQUIERA”

El secretario regional de Podemos y diputado en la Asamblea de Madrid, Ramón Espinar, respondió esta tarde, en los pasillos de la Cámara autonómica, a las declaraciones del diputado nacional de la formación morada Íñigo Errejón, en las que dijo que supedita su candidatura en Madrid a un acuerdo sobre las primarias. Espinar señaló que espera que rectifique y dijo que “un día malo lo tiene cualquiera”.



Reconoció que ha recibido estas declaraciones de Errejón “con desconcierto”, porque no entiende qué ha sucedido de ayer a hoy, “cuando estábamos trabajando en la misma línea”. Asimismo, indicó que no quiere “entrar en polémicas con Íñigo", que tiene “mi apoyo”, y señaló que sus declaraciones serán “rectificadas”.

Espinar agregó que “las bases dicen que nos quieren juntos” y se refirió a la necesidad de “respetar las decisiones colectivas en Podemos”. Igualmente, se mostró convencido de que “las palabras de Errejón no van a provocar ninguna polémica interna en Podemos, cuando lo que está en crisis es el PP”.

Ramón Espinar aseguró que “si la polémica está servida, yo no me la voy a comer”, y dijo que “nos toca hablar de Cifuentes y no meternos en ningún follón interno, más allá de decidir quién es el candidato –de Podemos- en 2019”. “Tenemos la obligación de elegir candidato y lista electoral en el menor plazo posible”.



