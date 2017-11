(AVANCE) MADRID. AHORA MADRID ADMITE QUE SE DEJARÁN DE EJECUTAR PROYECTOS SOCIALES TRAS LA DENEGACIÓN DEL PEF

Google Plus

- Sánchez Mato afirma que en junio de 2015 se encontró un gasto 244 millones superior al permitido para todo el año. El concejal de Ahora Madrid Pablo Carmona admitió implícitamente este martes que se dejarán de ejecutar inversiones sociales tras la nueva denegación del Plan Económico Financiero (PEF) del Ayuntamiento de Madrid, al deslizar que “ahora toca ver qué proyectos hay que tumbar”.

Lo hizo en la sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda a petición del PP y Ciudadanos para que explique la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento tras rechazar el Ministerio de Hacienda y Función Pública el nuevo Plan Económico Financiero y exigir información semanal de las cuentas municipales.

Carmona, que además dijo que “evidentemente” se recurrirá la decisión del Ministerio, reconoció así lo que no llegó a verbalizar el delegado del ramo, Carlos Sánchez Mato, quien en cambio reveló que, cuando llegó al Gobierno municipal en junio de 2015, el exceso de gasto sobre el permitido para todo el año iba ya por los 244 millones. Finalmente, lo dejó en 16.

PP y Ciudadanos insistieron en recriminar a Sánchez Mato que no haya cumplido la legalidad, incluso de forma deliberada para la confrontación política, en tanto que el delegado y el PSOE reiteraron su tesis de que la interpretación de la regla de gasto es injusta y lesiva para un ayuntamiento, como el de Madrid, que tiene estabilidad en sus cuentas, y lo atribuyeron a una intención política y de sanear las cuentas del Estado a costa de los municipios.

Esta noche, según anunció ayer la alcaldesa, Manuela Carmena, el Ayuntamiento enviará al Ministerio una comunicación del “cumplimiento de las medidas” ordenadas por éste, pero Sánchez Mato, al final de la comisión, no quiso avanzar cuáles serán las actuaciones concretas. Sólo que la única diferencia es que Hacienda reclama información semanal cuando antes lo hacía trimestral, de forma que él adoptará “las medidas que habríamos hecho a final de trimestre”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso