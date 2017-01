MADRID. NIÑOS ‘DIPUTADOS POR UN DÍA’ CELEBRAN UN PLENO PARA ABORDAR EL ACOSO ESCOLAR

- Se comprometen a “ayudar al más débil e ignorado con amistad”. Cerca de 150 escolares madrileños, convertidos en ‘diputados por un día’, celebraron este jueves un pleno en la Asamblea de Madrid en el que abordaron el acoso escolar.

El objetivo de esta iniciativa de Aldeas Infantiles SOS es “reflexionar sobre el respeto y la convivencia frente al acoso escolar y de fomentar el derecho de participación de los niños en la sociedad".

Los ‘diputados por un día’, escolares de Infantil y Primaria de los colegios Patrocinio de María, Carlos Ruíz, República Dominicana y República de Venezuela, llevaron sus propuestas al hemiciclo.

Esta actividad se enmarca en el programa de Educación en Valores de la organización “Abraza tus valores”, con el que trabajan 22.000 alumnos de Infantil y Primaria de 220 centros escolares madrileños y que este año celebra su décimo novena edición.

Los representantes del colegio Carlos Ruiz, Pablo Pumar García, Lucía Gil Vilela y Álvaro Carmena Díaz, ejercieron de portavoces y los tres coincidieron en la necesidad de erradicar el acoso en cualquier ámbito social.

Manifestaron que “no es suficiente con eliminar el 'bullying' de las escuelas, ya que fuera de los horarios escolares pueden volver a agredir a alguien; por eso hay que seguir trabajando tanto dentro como fuera de las escuelas”.

En representación del colegio Patrocinio de María, Carmen Vacas Avilés, se preguntó si a ella le gustaría que se lo hicieran y destacó que “debemos ponernos en el lugar del otro y tratar de comprender cómo se siente; si no nos gusta que nos hagan algo, no es bueno hacérselo a los demás”.

Manuel Ángel Lacki Bernal, representante del colegio República Dominicana, pidió “no juzgar a la gente por su origen; todos somos iguales, todos somos importantes”.

Dijo que “el respeto es fundamental para acabar con dos grandes problemas: el racismo y el machismo”.

Aitana García Morales, en representación del colegio República de Venezuela, habló de la necesidad de acabar con el silencio.

“El silencio de la víctima y el de los demás alimenta el acoso y alimenta el miedo, abandona a la víctima; si somos fuertes podremos, todos juntos, acabar con ese sufrimiento”, indicó

AYUDAR AL MAS DÉBIL

Tras los discursos, se presentaron una serie de compromisos y se abrió un turno de votaciones.

Entre los doce compromisos propuestos, el más votado fue “ayudar al más débil e ignorado con amistad”, el siguiente, “ser azote de los maltratadores, haciéndoles ver el daño que hacen, enseñarles la palabra empatía”,

En el acto estuvieron presentes la presidenta de la Cámara regional, Paloma Adrados; la viceconsejera de Educación no Universitaria, Juventud y Deporte, Cristina Álvarez; el director general de Familia y Menor, Alberto San Juan Llorente, y Pedro Puig Pérez, presidente de Aldeas Infantiles SOS de España.

La presidenta de la Asamblea de Madrid dijo que estos diputados por un día “han asumido con su voto estos compromisos para fomentar los valores de respeto y convivencia contra el acoso escolar”.

Tras expresar su “más sincero agradecimiento" a Aldeas Infantiles por haber querido que este Parlamento acoja nuevamente este encuentro, dijo que este acto es “una magnífica oportunidad para conocer los compromisos que vais a tomar en relación con los valores de respeto y convivencia contra el acoso escolar”.

Consideró que “el respeto es, además de eso, la base de la convivencia, de tal forma que sin respeto no hay convivencia, que es es vivir en compañía, nadie está por encima de los demás, y todos tenemos los mismos derechos y deberes”.

Pidió que se rechace “cualquier forma de violencia que altere o que ponga en riesgo una convivencia pacífica”.

Dijo que el acoso escolar es una dramática realidad que, según algunos estudios, sufre un 4% de los niños en España”.

“Esto es, sencillamente, intolerable”, añadió.

Para el presidente de Aldeas Infantiles, dos de los puntos clave frente al acoso escolar son la prevención y la responsabilidad compartida.

“Desde nuestra experiencia en la protección de niños en situación de vulnerabilidad, hemos constatado que la solución no pasa por actuar cuando se produce el fenómeno, sino que hay que trabajar en la prevención, apostando por una educación en valores fundamentada en la defensa de los derechos de la infancia”, sostuvo Pedro Puig.

Asimismo, señaló, “debemos ser plenamente conscientes de que la responsabilidad no está sólo en el acosador, sino también en el resto de compañeros que miran hacia otro lado”.

Manifestó que "si el acosado no siente la seguridad suficiente de que su denuncia será escuchada, si no percibe que el contexto le es favorable, no denunciará".

Aldeas Infantiles SOS es una organización internacional, privada, de ayuda a la infancia, sin ánimo de lucro, interconfesional e independiente de toda orientación política, fundada en 1949 en Imst (Austria) y con presencia en 134 países.

Su labor se centra en el desarrollo del niño hasta que llega a ser una persona autosuficiente y bien integrada en la sociedad.

También trabaja para fortalecer a las familias vulnerables, de modo que puedan atender adecuadamente a sus hijos; protege a los niños que se han visto privados del cuidado parental, a los que brinda un entorno familiar protector en el que puedan crecer sintiéndose queridos y respetados, y acompaña a los jóvenes en su proceso de maduración e independencia.

