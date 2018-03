MADRID. EL PP DESTACARÁ LA COINCIDENCIA DE CS CON AHORA MADRID Y EL PSOE EN ALGUNOS TEMAS PARA QUE NO LE ARREBATE AL VOTANTE CONSERVADOR

El PP buscará situar a Ciudadanos ante la contradicción de que en los temas sociales muchas veces vota con Ahora Madrid y el PSOE para tratar de evitar que le arrebate el voto conservador en las elecciones municipales de 2019.



Según fuentes populares, el partido es perfectamente consciente de que el ascenso que todas las encuestas atribuyen a Ciudadanos es un peligro, más por la marca Cs que por la de su candidata, Begoña Villacís y, además, cuentan con que en Madrid se suele votar en clave nacional y el tema catalán, que es “el punto fuerte” de su rival directo, seguirá en el candelero. Las banderas españolas que asomaron a los balcones madrileños en el momento crítico del proceso, subrayan, siguen en los balcones, y habrá que competir con un discurso fuerte por la unidad de España.

Sin embargo, el PP cree que queda tiempo para recuperar estimación de voto y que a Cs “el año se le va a hacer muy largo” y “les va a costar mantener las costuras”, porque “tienen una posición programática muy difícil: no pueden atraer al electorado conservador y a la vez votar social”. El Grupo Municipal Popular tratará de poner a Cs ante sus contradicciones en este ámbito en el año largo que queda hasta las elecciones municipales de 2019.

Un ejemplo, apuntaron las fuentes mencionadas, es la prisión permanente revisable, que el Grupo Popular llevó al pleno municipal de febrero y que se debatirá esta semana en el Congreso de los Diputados. El PP aprecia que “Ciudadanos se siente incómodo” en temas como éste, porque en su seno hay gente de distinta procedencia e ideología: liberales, socialdemócratas… Y, en cambio, al electorado conservador en el que intenta pescar Cs no le gustan esas dudas.

Por el contrario, desde el Grupo Popular no creen que les vaya a afectar la corrupción, porque la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, sigue dando la imagen de regeneración que a su juicio está dando. Y, por último, estiman que “la gente va a acabar apreciando el oportunismo” de Cs en temas como su denuncia "sobreinterpretada" de la proliferación de narcopisos, como si la heroína estuviera de nuevo instalándose en Madrid.

En todo caso, en el PP son conscientes de que para gobernar el Ayuntamiento tendrán que sumar con Ciudadanos, por lo que ir abiertamente contra este partido “sería un error”. En ese sentido, dicen contar con encuestas que apuntan a que su suma con Ciudadanos será superior a la de Ahora Madrid con el PSOE.

En primer lugar, porque la alcaldesa, Manuela Carmena, que en 2015 era “una incógnita amable”, ya genera rechazo en el electorado popular, que la identifica con Podemos más claramente que entonces, y los 150.000 potenciales votantes del PP que en las pasadas elecciones se quedaron en casa ya no lo harán.

Incluso, los populares creen que el PSOE puede arrebatar votos a Ahora Madrid, a la que cree que penalizarán su gestión municipal en temas como la limpieza, los atascos, la contaminación, los aparcamientos y el mantenimiento de las calles, así como su “hipocresía” por actuar como lo que ellos llamaban “vieja política”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso