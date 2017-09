MADRID. LA 'MANO DERECHA' DE CARMENA APUNTA QUE ÉSTA PODRÍA REPETIR COMO CANDIDATA

Google Plus

- “Ha vuelto realmente fuerte. La puerta está entreabierta. Todos estamos intentando convencerla de que siga”, afirma. La vicealcaldesa de Madrid, Marta Higueras, afirmó este miércoles que la posibilidad de que la regidora, Manuela Carmena, repita como candidata en 2019 “está entreabierta”, porque “está encantada” de liderar el Gobierno municipal y, a su vez, en Ahora Madrid “todos estamos tratando de convencerla de que siga”.

Higueras, persona de máxima confianza de Carmena, hizo declaraciones a los medios en los pasillos del Ayuntamiento para explicar que tratará de convencer a los grupos de la oposición de que no tumben, como parece, su propuesta de microbarrios, que reiteró que es una solución de emergencia a familias desahuciadas.

Sin embargo, se le preguntó si Carmena va a seguir como responsable de Cultura y Deporte, e Higueras indicó que la alcaldesa “se encuentra cómoda” en esa área que ejerce desde que la exdelegada Celia Mayer pasó al nuevo departamento de Políticas de Género y Diversidad, y por tanto “no ha anunciado ningún cambio” en el sentido de designar a otro responsable.

Pero luego fue más allá. “A ver cómo contesto yo a esto”, sonrió. “La alcaldesa ha vuelto de vacaciones realmente fuerte. Está encantada con todos los proyectos que están en marcha, no sólo en Cultura sino al frente de este grupo. Es la mejor candidata que tenemos. Todos estamos tratando de convencerla de que siga. Hay una puerta que no se ha cerrado, que está entreabierta. Entre todos igual la podemos convencer”, indicó.

