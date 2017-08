MADRID. PP Y CS DENUNCIAN QUE AHORA MADRID COLOCA A AFINES EN LOS POLIDEPORTIVOS, PERO INVIERTE POCO EN ELLOS

Los portavoces del PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís, respectivamente, denunciaron hoy la supuesta colocación de afines a Ahora Madrid al frente de polideportivos municipales y la falta de inversión en los mismos.

Almeida denunció la sustitución de funcionarios al frente de la dirección en centros deportivos municipales por “colocaos” de la alcaldesa Manuela Carmena, así como la falta de ejecución presupuestaria en los polideportivos, “que no llega, cuando casi estamos en septiembre, al 1%”.

“En los polideportivos había para 2017 un presupuesto de 11,8 millones de euros. Como no son capaces de ejecutarlo han reducido en un 25% esta partida para destinarla a otras, pero aun así han logrado únicamente ejecutar, cuando casi estamos en septiembre, 116.521 euros. Es decir, el grado de ejecución en polideportivos no llega al 1%”, calculó.

En cuanto a los nombramientos, interpretó que en Ahora Madrid “consideran que los directivos de centros deportivos son funcionarios y, por tanto, no son manejables por ellos", por lo que " los van a sustituir por ‘colocaos’, por personas nombradas a dedo".

"RED CLIENTELAR"

En suma, el portavoz 'popular' denunció que el Gobierno municipal "no soluciona los problemas de los madrileños pero, eso sí, se preocupa de colocar en los centros deportivos a sus colocados”.

Por su parte, Villacís catalogó de "muy preocupante" que se vaya a dejar sin trabajo a directores de polideportivos que llevan más de veinte años en el puesto, que "conocen perfectamente las instalaciones y a los clientes y son parte del barrio", en lo que ella interpreta como "una limpia más para poner a los suyos" y "afianzar su red clientelar" de cara a las elecciones de 2019.

Como Almeida, la portavoz de Ciudadanos también deploró el "fiasco presupuestario" de que sólo se vaya a invertir en polideportivos tres de cada cuatro euros previstos para estas instalaciones; polideportivos, como el de Vallecas, "muy antiguos", que "se están quedando sin las reformas que necesitan".

