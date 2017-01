MADRID. SATSE DENUNCIA LA NO RENOVACIÓN DE 39 CONTRATOS EN EL GÓMEZ ULLA EN PLENA CAMPAÑA DE LA GRIPE

El sindicato de enfermería Satse Madrid denunció este viernes la no renovación del contrato a 21 enfermeras y 18 profesionales sanitarios (médicos, matronas o auxiliares) en el Hospital Gómez Ulla, en plena campaña de la gripe.

Según indica el sindicato en una nota, “mientras el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) ha puesto en marcha el Plan contra la Gripe, con la apertura de camas y contratación de personal de enfermería, el Hospital Gómez Ulla, dependiente del Ministerio de Defensa, hace lo contrario: no renovar el contrato a 39 profesionales sanitarios”.

“Estas 21 enfermeras son la dotación de dos plantas del hospital, que atienden a una población mayoritariamente civil (el 70% de los usuarios que reciben asistencia)”, agrega. “Ahora habrá que reorganizar la plantilla y desde el hospital no se descarta que se tengan que cerrar plantas por falta de personal. Plantas y camas que son necesarias, especialmente en estas fechas, con la epidemia de gripe en pleno auge”.

Satse subrayó que la explicación ofrecida desde la Dirección de Enfermería del centro hospitalario es que “Defensa no tiene presupuesto. La campaña de gripe estará dentro de unas semanas en pleno apogeo y no podemos permitir que un centro, que dispone además de varias plantas con camas cerradas, esté infrautilizado”.

