MADRID. HAZTE OÍR DENUNCIA QUE LA FISCALÍA “NO VE INCITACIÓN AL ODIO” EN MENSAJES COMO “A VER SI OS QUEMAN”

Hazte Oír denunció este lunes que “la Fiscalía Provincial de Madrid no ve incitación al odio” en frases como “ojalá os linchen” o ”a ver si os queman”, que, según esta organización, fueron dirigidas a la entidad y sus miembros.

La organización ultraconservadora emitió un comunicado en que informó de que así lo indica en el auto por el que archiva la denuncia por hostigamiento y amenazas presentada el pasado mes de marzo por HazteOir.org en la que se citaban mensajes “de hostigamiento y amenazas” difundidas en redes sociales “por políticos como Cristina Cifuentes, Alberto Garzón, Eduardo Medina, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Pablo Echenique”, entre otros.

“La Fiscalía estima que no se puede inferir que dichas manifestaciones fomenten un clima o reacción de odio u hostilidad hacia la asociación denunciante”, lamentó la organización, que añadió que, a juicio de la Fiscalía, “la existencia de múltiples expresiones claramente excesivas y negativas respecto a la asociación” no implica que sus autores “tengan una intención unitaria de llevar a cabo campaña alguna o que se inste a actos concretos violentos realizables contra las personas”.

En este sentido, el presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, asegura que “es absurdo que la misma Fiscalía que dictamina que no hay delito en los insultos contra una asociación legal y sus socios presentara denuncia instando a prohibir la circulación del autobús a las 48 horas de su salida a la calle”.

A su juicio, “es inasumible desde la perspectiva de un estado de derecho que la Fiscalía no vea ningún tipo de delito en frases que desean la muerte o destrucción de personas que llevan a cabo una campaña de información ciudadana”.

