MADRID. EL ‘7/39’ DE LA ONCE DEJA MÁS DE 12.000 EUROS EN ALCALÁ DE HENARES

El ‘7/39’ de la ONCE ha dejado un premio de 12.550,10 euros en Alcalá de Henares (Madrid) gracias al sorteo del 6 de noviembre, boleto que vendió el agente vendedor Juan Carlos Herrero Olivera en varias calles de la ciudad complutense.

Para el jueves 9 de noviembre el ‘7/39’ de la ONCE pone en juego un bote de 7.199.984,23 euros. En este juego hay que elegir siete números de los 39 de cada bloque de apuestas. Esos siete números conformarán una apuesta sencilla. Además, cada boleto llevará asignado automáticamente un número de reintegro entre el cero y el nueve.

Se realizan dos sorteos semanales: los lunes y jueves, con la posibilidad de elegir si participar en uno o dos sorteos. El bote mínimo garantizado es de 1.000.000 de euros.

Los productos de juego de la ONCE, entre los que se encuentra el ‘7/39’, se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE ‘www.juegosonce.es’ y establecimientos autorizados.

