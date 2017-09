MADRID. LA DECLARACIÓN DEL PSOE SOBRE CATALUÑA SERÁ APROBADA CON EL APOYO DEL PP

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció este martes que su grupo apoyará la propuesta de declaración institucional del PSOE sobre el desafío independentista en Cataluña, lo que garantiza su aprobación con independencia de lo que haga Ciudadanos, cuya propuesta también apoyará el PP.

Almeida hizo este anuncio en su segundo turno en la comparecencia de la alcaldesa, Manuela Carmena, ante el Pleno del Ayuntamiento de septiembre, solicitada por los propios populares. Lo hizo en respuesta a la intervención de la portavoz socialista, Purificación Causapié, quien dijo que el Ayuntamiento de Madrid será “útil si mandamos mensajes de unidad y no de confrontación”, por lo que pidió al resto de grupos que sean capaces de consensuar una declaración institucional única sobre el tema.

La propuesta del PSOE, al igual que la de Ciudadanos, envía un mensaje de apoyo a los alcaldes y funcionarios catalanes acosados por defender la Constitución y negarse a colaborar con el referéndum, pero también incluye un llamamiento al diálogo que podría suponer una discrepencia con el PP por interpelar al Gobierno central.

Pese a ello, el portavoz popular anunció el apoyo de su grupo a esa propuesta de declaración institucional; ayer garantizó también el voto a favor de otra de Ciudadanos, en caso de que no haya transacción entre amos textos, que se votarán mañana al final del pleno ordinario de septiembre. Ahora Madrid también ha presentado una propuesta de declaración que rechaza las presiones "a unos y otros alcaldes", incluyendo a los independentistas, que el PP rechazará.

"PARTISANA ABURGUESADA"

Almeida aprovechó para criticar a la portavoz del Gobierno municipal y Ahora Madrid, Rita Maestre, y su defensa del derecho a decidir y la libertad de expresión en Cataluña, que contrapuso al escrache en el que participó a la ex líder de UpyD, Rosa Díez, cuando quiso dar una conferencia en la Universidad Complutense. A este respecto, se refirió a que las clases de los dirigentes de Podemos Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero en esta universidad madrileña son un "estercolero intelectual y político” .

El portavoz del PP también tachó a Maestre de ser una “partisana aburguesada” por los 90.000 euros que cobra al año y dijo a Ahora Madrid que “no pueden dar ni una lección de democracia” con casos como el citado escrache Rosa Díez. “Todo tiene límite en la hipocresía”, indicó.

Por su parte, Carmena aseguró que la eficacia de su equipo de gobierno "está acreditada”, como demostraría que ya no hay críticas sobre temas como Bicimad, el Edificio España y la Empresa Funeraria. Por último, criticó al PP por hacer un “totum revolutum” a su juicio imposible de abordar en una comparecencia.

