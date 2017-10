MADRID. EL CUPÓN DE LA ONCE DEJA EN VALDEMORO UN 'SUELDAZO' DE 2.000 EUROS AL MES DURANTE 10 AÑOS

El cupón de la ONCE ha dejado en Valdemoro (Madrid) un 'sueldazo' de 2.000 euros al mes durante 10 años, en el sorteo del sábado 7 de octubre.

El agente vendedor de la ONCE Ángel Díaz-Flores es quien ha llevado la suerte de la ONCE a Valdemoro, desde su zona de venta en la Avenida de Andalucía.

El cupón de la ONCE del sábado, dedicado a la XVII Feria del Jamón Ibérico de Bellota de los Pedroches (Córdoba), ha dejado otro 'sueldazo', esta vez de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, en la localidad leonesa de Fabero.

Además, el 'cuponazo' del viernes 6 de octubre ha dejado un premio de 100.000 euros en Madrid capital, de manos del vendedor Elías Fernández.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, ofrece premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso