MADRID. EL CUPÓN DE LA ONCE DEJA EN COLMENAR VIEJO UN ‘SUELDAZO’ DE 2.000 EUROS AL MES DURANTE 10 AÑOS

El cupón de la ONCE ha dejado un ‘Sueldazo’ de 2.000 euros al mes durante 10 años en Colmenar Viejo, gracias al sorteo del sábado 28 de octubre, y dos premios de 100.000 euros en San Fernando de Henares y en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas correspondientes al sorteo del ‘Cuponazo’ del viernes.

El agente vendedor de la ONCE Rafael Díaz Rubio es quien repartió ese ‘Sueldazo’ de 2.000 euros al mes durante 10 años en Colmenar Viejo, desde sus puntos de venta situados en la calle Marqués de Santillana, en la Plaza Marina, en la calle Tejera (Centro Comercial El Ventanal de la Sierra) y en la calle Fuente del Cajón.

Por otro lado, el viernes dejó un premio de 100.000 euros en la T-4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, de manos de la vendedora de la ONCE Dolores García Salcedo, y otros 100.000 euros en San Fernando de Henares, donde el vendedor de la ONCE José Ceballos Alcázar vendió un ‘Cuponazo’ premiado con esa cantidad desde su punto de venta situado en la avenida de Montserrat.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, ofrece premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción, y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial ‘www.juegosonce.es’ y establecimientos autorizados.

