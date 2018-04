MADRID. AGUADO CONSIDERA A RAJOY “EL ÚNICO CULPABLE SI EL PP PIERDE EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID”

Google Plus

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, dijo hoy que el presidente del PP y del Gobierno de España, Mariano Rajoy, “será el único culpable si el PP pierde el Gobierno de la Comunidad de Madrid”.



Tras recordar que “hace ocho días que pedimos la dimisión de la Cifuentes y el presidente del Gobierno sigue sin tomar una decisión”, agregó que “Rajoy sigue arrastrando los pies, mientras Cifuentes sigue sin dar explicaciones, escondida y parapetada entre sus consejeros”.

A su juicio, en el PP “no van a poder pasar de puntillas sobre este asunto y librarse de su responsabilidad en la presunta trama delictiva destapada en la universidad pública”.

Añadió que “si quieren seguir protegiendo a Cifuentes, que lo hagan, pero entonces el Gobierno de la Comunidad de Madrid cambiará de color”, y advirtió de que “lo más sensato es que el PP presente un candidato alternativo y que la lista más votada gobierne la Comunidad de Madrid de manera interina hasta las elecciones de 2019”.

Agudo consideró que “Cifuentes ya no está en condiciones de presidir porque no está pensando en los madrileños, sino en sí misma y en cómo sobrevivir políticamente”, en respuesta a la carta que la presidenta ha enviado a la universidad para renunciar a su máster.

“Es una carta de confesión en la que la propia Cifuentes reconoce el trato de favor que ha recibido”, según Aguado, quien destacó que “una persona que supuestamente ha estudiado para sacarse un máster jamás renunciaría a él, como tampoco lo haría alguien que ha recibido una medalla o cualquier otro título, a no ser que haya hecho trampas”.

“No lo vamos a decir ni más alto ni más claro. La señora Cifuentes tiene que marcharse para que la Comunidad de Madrid y la universidad pública puedan recuperar su buen nombre”, concluyó Aguado.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso