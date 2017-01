MADRID. EL CONCEJAL PABLO SOTO, ‘OBLIGADO’ A IR AL PLENO PESE A SU PERMISO DE PATERNIDAD

- Aún no se ha implementado el voto telemático. El concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid, Pablo Soto, acudirá este martes al Pleno municipal pese a su permiso de paternidad, ya que aún no se ha puesto en marcha el sistema de voto telemático aprobado hace un mes.

Este edil, que fue padre el pasado jueves, mostró su intención de acogerse a su permiso de paternidad en su totalidad y de no acudir a los plenos, aunque las circunstancias le obligan a estar mañana presente porque, de lo contrario, Ahora Madrid y el PSOE estarían en minoría frente a C’s y el PP, ya que la concejala Celia Mayer está también de permiso de maternidad.

Este sistema se tendría que haber aprobado en noviembre, pero Ahora Madrid retiró la proposición del orden del día después de que Ciudadanos pusiera en duda su legalidad. Tras el estudio jurídico pertinente, se aprobó en la sesión plenaria de diciembre con los votos favorables de PSOE y Ahora Madrid, con la oposición del PP y con la abstención de C’s.

El Gobierno municipal dijo entonces que el voto telemático era una cuestión que beneficiaría a todos los concejales en circunstancias como la que se da en el Pleno de este mes, aunque la falta de celeridad del Ayuntamiento con este asunto hace que Ahora Madrid no aplique uno de sus principios: el respeto de los permisos iguales para madres y padres.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso