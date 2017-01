MADRID. UN CONCEJAL DEL PP ROMPE LA DISCIPLINA DE VOTO PARA OPONERSE A TRUMP

- Otro edil popular se niega a participar en la votación. El concejal del PP José Luis Moreno rompió este martes la disciplina de voto de su partido para votar a favor de una moción presentada por Ahora Madrid que condenaba la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mientras los ediles populares se abstenían, él levantó la mano a para sumarse a Ahora Madrid y al PSOE.

“Inédito”, comentaban algunos concejales al salir del Pleno municipal celebrado hoy cuando, antes de concluir, se debatía una moción que condenaba la “falta de solidaridad” del presidente norteamericano, quien ha ordenado bloquear la acogida de refugiados sirios y vetar la entrada en Estados Unidos a los ciudadanos de siete países musulmanes.

“La reacción contra los inmigrantes a ambos lados de Atlántico y, singularmente, la falta de solidaridad con los refugiados que huyen de Oriente Medio constituyen una pesada carga para ese modelo de libertad”, recoge la moción presentada por el equipo de Manuela Carmena y que Moreno ha suscrito.

“He ejercido la libertad de voto para apoyar esta iniciativa porque estoy a favor del pueblo americano, de la libertad y de la inmigración”, explicó Moreno a los periodistas tras protagonizar la votación de este punto.

De hecho, este concejal no fue el único de su grupo que adoptó una postura diferente a la de su partido. El edil Borja Corominas optó por no participar en la votación, por lo que no llegó a levantar la mano ni con los suyos ni con Ahora Madrid y PSOE.

Ciudadanos también consideró oportuno abstenerse pese a las advertencias del tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, quien señaló que “abstenerse es callarse, ser cómplice” de las políticas de Trump. Y es que “Madrid debe convertirse en un referente de paz” y en “una ciudad que se indigna ante atropellos como los que estamos viviendo”, dijo.

Por su parte, la portavoz del PP, Esperanza Aguirre, aseguró que está “radicalmente a favor de la inmigración”, pero afeó al equipo de Carmena que proponga este tipo de mociones en rechazo a Trump “y no a Obama” quien, según la popular, “ha expulsado a 2.800.000 inmigrantes de EE UU”.

Por su parte, la concejala socialista Erika Rodríguez alertó del “enorme temor de retroceder en aquellas victorias que tanto nos ha costado conseguir”, al tiempo que aseguró que “nuestro voto a favor es una manifestación de consistencia con estos valores” contrarios a los de Trump.

