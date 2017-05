MADRID. LA COMUNIDAD INICIA SU “RESPUESTA SOCIAL” EN LA SIERRA NORTE CON CINCO UNIDADES CEDIDAS A CRUZ ROJA

Google Plus

La Comunidad de Madrid prestará servicio de “respuesta social” en la Sierra Norte tras una cesión de cinco unidades móviles a Cruz Roja, de manera que se satisfarán las necesidades de personas sin hogar y colectivos en riesgo en una zona que, hasta ahora, no contaba con tal equipamiento.

Esta ampliación coincide con el Día Mundial de la Cruz Roja, cuyas instalaciones en Madrid visitó hoy el consejero de Políticas Sociales y Familia de la región, Carlos Izquierdo, junto al presidente de la organización en Madrid, Carlos Payá. “La Cruz Roja no es una organización más, sino un aliado de la Comunidad de Madrid”, destacó el consejero.

Estas nuevas unidades, preparadas para atender crisis sociales y a personas sin hogar, permitirán “cubrir todos los municipios de la región, incluidos los de la Sierra Norte a los que antes no se llegaba”, informó el Gobierno regional.

“Nunca hemos dispuesto de tantas unidades y nunca hemos podido llegar a tantos sitios”, explicó Izquierdo en declaraciones a los periodistas. En su visita, el consejero se interesó por el servicio de teleasistencia a personas mayores que presta Cruz Roja en las poblaciones de la región.

El Servicio de Emergencia Social de la Comunidad de Madrid atiende telefónica y presencialmente casos de especial urgencia social, aunque también interviene en catástrofes prestando apoyo humanitario. Su última actuación de estas características fue en el incendio de neumáticos en Seseña, donde prestó asistencia a los vecinos afectados por el humo.

Junto a las nuevas Unidades de Respuesta Social, la plantilla destinada a esta labor pasa de 16 trabajadores a 27. Y es que la Cruz Roja continúa “creciendo y ampliándose”, precisó Carlos Izquierdo.

Este servicio está disponible las 24 horas del día y los 365 días del año y se encuentra en permanente contacto con el Centro de Emergencias de la Comunidad de Madrid 112, que deriva parte de las llamadas y actúa como agente coordinador de la respuesta ante cualquier situación de emergencia social.

