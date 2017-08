MADRID. LA COMUNIDAD DA DE COMER A MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Google Plus

La Comunidad de Madrid tiene previsto repartir este año 1.140.000 servicios de comida en la región para personas en situación de vulnerabilidad, a través de los cuatro comedores sociales que tiene en la región. En concreto, son los de Santa Isabel, Plaza Elíptica, San José y Calle Canarias.

Así lo puso de manifiesto este miércoles el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, que visitó uno de estos comedores con motivo del Día Mundial de la Solidaridad que se celebra mañana.

Izquierdo acudió al Comedor Social Calle Canarias, que da un servicio diario de comida en el propio centro y además proporciona bolsas con alimentos para el desayuno y la merienda o cena con las que cubrir las necesidades básicas de alimentación a personas que carecen de recursos.

El Comedor Calle Canarias, que presta el servicio de comidas desde las 12.30 hasta las 15.00 horas de manera ininterrumpida, tiene una capacidad de 612 comidas, y da de comer cada día a una media de 175 personas, mientras el resto corresponde a familias que se llevan los alimentos a sus domicilios. Para los fines de semana y festivos se hace entrega, los viernes, de una bolsa de alimentos repartida.

“El Comedor Calle Canarias es uno de los cuatro comedores sociales con los que cuenta la Comunidad de Madrid en la actualidad, donde acuden, además de población autóctona, personas inmigrantes, refugiadas, asiladas o solicitantes de asilo y desplazados sin recursos propios”, indicó Izquierdo.

“Este comedor atiende a más de 600 personas de forma diaria y de forma permanente, y además atiende dando bolsas de alimentos para las familias pero tambien a todos los ususarios dándoles paquetes para el desayuno, para la comida y para la cena, incluyendo los viernes, que les dan paquetes especiales para el fin de semana”, señaló Izquierdo.

El Comedor Calle Canarias da al año “más de 500.000 servicios". "Entre los cuatro comedores sociales se dan un total de 1,1 millon de servicios”. Destacó además que “ya no hay lista de espera, todas las personas tienen cubiertas sus necesidades alimentarias, que es el objetivo de la Comunidad de Madrid y lo hacemos a través de esta red de recursos que tenemos”.

Los comedores sociales son una de las “distintas vías” de la Comunidad de Madrid “para que todas las necesidades alimentarias estén cubiertas”, señaló Izquierdo. Además de los comedores sociales, la Comunidad de Madrid busca “que nadie se quede sin comer colaborando con el Banco de Alimentos, donde tenemos cuatro sedes importantes de distribución, y las distribuimos a través de 500 entidades para que puedan llegar a todos los distritos. En segundo lugar a través de convenios con los ayuntamientos, con los servicios sociales para que todos aquellos establezcan un comedor social municipal si lo desean”.

EL COMEDOR CALLE CANARIAS ABRIÓ SUS PUERTAS EN 1969

Aunque ahora este comedor atiende a personas de muchas nacionalidades, “comenzó dando servicio a exiliados cubanos en 1969”, apuntó el director del Comedor Calle Canarias, Julio Barreno. Actualmente depende de la agencia madrileña de atención social, sin embargo, este comedor “ha ido pasando por todas las administraciones públicas”.

El comedor Calle Canarias atiende a “personas que tienen una necesidad de alimentos justificada. Tienen que pasar varios controles, justificar que no tienen rentas o que las rentas que tienen no les llega para cubrir esta necesidad”, señaló Barreno.

“Cada dia se atiende a una media de entre 500 y 550 personas al día, y además, les entregamos una bolsa con una merienda-cena para que la puedan hacer en sus domicilios”.

El recurso “tiene una duración limitada”, comentó Barreno. “Cada dos meses se va renovando y hasta un máximo de un año. Si la situación de necesidad persiste se puede seguir renovando hasta que encuentren una salida a su problema, encuentren trabajo o en el caso de inmigrantes regresen a su país”. Por último, destacó que en los últimos meses, la ocupación ha bajado, “en especial en la época estival”.

