MADRID. LA COMUNIDAD PAGARÁ EL IBI A LOS INQUILINOS DE LA AGENCIA DE LA VIVIENDA SOCIAL

La Comunidad de Madrid asumirá el coste del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para que las familias que residen en las viviendas de la Agencia de la Vivienda Social (antiguo IVIMA) no tengan que hacer frente a ese importe, en virtud del proyecto de ley aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, según explicó hoy su presidenta, Cristina Cifuentes.

Cifuentes informó de que la Comunidad de Madrid efectuará una reducción equivalente al 100% de la cuantía repercutida, mediante el mecanismo establecido en el proyecto normativo, lo que supondrá un coste aproximado para la Administración regional de 6,5 millones de euros.

El citado proyecto de ley establece el mecanismo compensatorio de la repercusión obligatoria del IBI a los arrendatarios de las 23.000 viviendas de la citada agencia, de forma que no tendrán que soportar la repercusión del impuesto.

LES SUBIRÍA LA MENSUALIDAD

Dijo que dicho proyecto, que será remitido a la Asamblea de Madrid para su aprobación definitiva, incluye la compensación que la Agencia de la Vivienda Social realizará de este impuesto a cada uno de los arrendatarios de sus pisos, evitando así ahondar en las dificultades económicas que atraviesan muchas de estas personas.

Repercutir el IBI a los inquilinos supondría un incremento de entre un 22% y un 1.022% en las cuotas mensuales de sus rentas.

En el ejercicio 2016 se abonó un importe de 6,5 millones de euros, de los cuales 4,5 corresponden al IBI de Madrid capital y casi dos millones de euros al resto de municipios de la región.

El Impuesto de Bienes Inmuebles constituye una obligación de periodicidad anual de la que ha de responder el arrendatario mientras el contrato esté vigente, pero la Comunidad de Madrid tiene la determinación de asumir ese coste para no penalizar a las familias con menos recursos.

