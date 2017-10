MADRID. CS INTUYE QUE LOS COCHES RODEARÁN GRAN VÍA Y CONTAMINARÁN MÁS PARA LLEGAR AL MISMO SITIO

Google Plus

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, vaticinó este miércoles que los coches, ante la peatonalización de Gran Vía, van a “utilizar los aledaños y recorrer más kilómetros, contaminando más, para llegar al mismo punto”.

Villacís se refirió así al anuncio realizado por el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, en una entrevista en la radio, de que Gran Vía se cerrará al tráfico en Navidades y ya se empalmará con las obras en la calle para estrenar el Área Central Cero Emisiones con el arranque de 2018.

La portavoz de Cs desdeñó la supuesta pretensión del Gobierno municipal de presentar como “un gran proyecto” lo que no es más que una “ampliación de aceras” para “atrofiar una de las arterias” de la ciudad. Seguidamente, y dado que se pretende reducir el tráfico actual de 50.000 vehículos diarios a 10.000, preguntó “qué va a pasar con los otros”, si “van a esfumarlos por arte de magia” o, más bien, “van a utilizar los aledaños o recorrer más kilómetros, contaminando más, para llegar al mismo punto”.

En general, Villacís criticó que no se haya elaborado un estudio de impacto sobre la medida, cómo influirá en el resto de la ciudad y en la calidad del aire, y también que no se haya preguntado a los vecinos y comerciantes, los principales afectados, después de que en la peatonalización de la Navidad pasada los segundos denunciaran un 30% menos de beneficios.

Como conclusión, auguró que con la peatonalización de Gran Vía “aumentarán los atascos que ya estamos viendo” y lamentó que el Gobierno municipal sólo se dedique a “limitar, prohibir, condicionar y empeorar la vida de los madrileños” sin dar alternativas para incentivar el uso del transporte público como los aparcamientos disuasorios.

