MADRID. CIUDADANOS PIDE PROTEGER A QUIENES DENUNCIAN LA CORRUPCIÓN

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, presentó hoy en el Registro del Parlamento regional una proposición de ley para proteger a los denunciantes de corrupción en la Administración autonómica.

Aguado explicó que “buscamos crear un defensor del denunciante de corrupción en la Comunidad de Madrid que se dedique a defender los derechos de esta personas y garantizar su confidencialidad y prestarles asistencia legal o si hace falta psicológica”. “Es una ley necesaria”, consideró Aguado, quien destacó que España es uno de los cuatro miembros de la UE que todavía no tienen una norma similar.

El portavoz de Ciudadanos señaló que esta ley busca “garantizar una serie de derechos a los denunciantes de corrupción política y funcionarios, a esos valientes que trabajan día a día en la Administración y que conocen o pueden llegar a conocer irregularidades y que muchas veces no se atreven a denunciar”.

“A diferencia del PP o de la presidenta Cristina Cifuentes que protegen a los suyos, nosotros queremos proteger a los denunciantes de corrupción”, añadió Aguado, que manifestó que si sale adelante esta iniciativa “será un paso de gigante” en la lucha contra la corrupción.

Finalmente, indicó que Ciudadanos presentó hace meses en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley en ese mismo sentido que no salió adelante porque el PP votó en contra y el PSOE se abstuvo.

