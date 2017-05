MADRID. CIUDADANOS QUIERE GERIÁTRICOS “LIBRES DE SUJECIONES” PARA LOS RESIDENTES

Google Plus

Ciudadanos ha registrado en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley en la que se solicita que los geriátricos y residencias de tercera edad estén “libres de sujeciones” para los usuarios, según explicó a Servimedia el diputado Enrique Veloso.

Explicó que tener a los residentes sujetos es una “práctica habitual que persigue tenerlos controlados” e indicó que cerca de la mitad de este tipo de centros cuenta con sujeciones.

En la iniciativa de Ciudadanos se propone ”realizar los cambios normativos precisos para que se proceda a hacer obligatorio la revisión periódica de la necesidad o no de sujeción mecánica por parte de un facultativo del Sistema Nacional de Salud ajeno al centro y sin relación alguna con personal o propietarios que pudiera suponer conflicto de intereses”. Señala que “dicho facultativo pertenecerá idealmente al centro de salud del área donde este localizada la residencia o centro de asistencia del que se trate”.

Ciudadanos quiere “establecer un programa de instauración progresiva de eliminación de las sujeciones mecánicas mediante la adopción de incentivos para aquellas residencias o centros que se inclinen por un sistema libre de sujeciones”.

Veloso dijo que “dichos incentivos incluirán la priorización de dichas residencias en los conciertos así como, si fuera el caso, mejoras en las condiciones económicas de los mismos”.

Su propuesta es “promover mediante cambios en la normativa de edificación las reformas arquitectónicas y de mobiliario necesarias para disminuir la necesidad de sujeciones”.

Asimismo, en la citada iniciativa se informa de que “se tratará en el seno del consejo interterritorial el establecimiento de un horizonte temporal para eliminar de los conciertos a entidades que no se hayan adherido a un programa de eliminación de sujeciones”.

Ciudadanos también solicita “realizar los cambios normativos precisos, tras el correspondiente acuerdo en el Consejo Interterritorial de Salud, para que se proceda a solicitar a todos los centros y residencias geriátricos o centros de asistencia a personas con enfermedades mentales o neurodegenerativas, a llevar un registro que incluya distintos conceptos”

Se pide que el citado registro incluya el “número total de pacientes, el estado mental de los pacientes, el número de pacientes con sujeción mecánica, la causa que motiva la necesidad de la misma, la medicación que reciben los pacientes y fecha y motivo de instauración, las caídas sufridas por los pacientes, el número de fracturas, heridas y úlceras por decúbito y la necesidad de alimentación forzada”.

