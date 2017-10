MADRID. CIUDADANOS ACUSA AL PP Y AL PSOE DE “ALIARSE” PARA NO ELIMINAR LOS AFORAMIENTOS

- PSOE, PP y Podemos critican que Aguado margine a la formación morada. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, denunció hoy que “PP y PSOE vuelven a aliarse para que no prosperen medidas de regeneración democrática como la eliminación de aforamientos”.

Tras recordar que el pasado viernes se dirigió por carta a los portavoces parlamentarios de ambas formaciones para acelerar la eliminación de los aforamientos a través de una reforma parcial del Estatuto de Autonomía, dijo que el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, dio una “respuesta negativa a nuestra invitación” y “el PP ni siquiera nos ha contestado a nuestra iniciativa”.

Informó de que “el PSOE justifica esta decisión apuntando a que quieren hablar sobre una gran reforma del Estatuto de Autonomía, y no una modificación puntual”.

Asimismo, destacó que “en el fondo y sobre el papel, los tres partidos constitucionalistas estamos de acuerdo en eliminar los aforamientos”.

Sobre este mismo asunto, todos los portavoces parlamentarios menos el de Ciudadanos denunciaron el “oportunismo” de Aguado y su intención de dejar al margen de esta cuestión a la formación morada·

El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, dijo que no está “molesto” por las declaraciones de Aguado, pero sí por el hecho de que “descuide decir las cosas con precisión y verdad”.

Explicó que está a favor de la supresión de los aforamientos y aclaró que respondió a la carta de Aguado señalando que “con mucho gusto no reuniremos todos los grupos parlamentarios” para abordar esa cuestión, incluyendo a Podemos.

Se mostró contrario a “dejar al margen” a la formación morada y dijo que defiende que la eliminación de los aforamientos esté incluida en una “reforma integral” del Estatuto de Autonomía.

El portavoz del PP, Enrique Ossorio, explicó que “contestaremos en breve” y aclaro que defiende que la reunión que solicita Aguado sea con todos los grupos parlamentarios. Dijo que el escrito de Aguado es una “carta mediática para colgarse una nueva medalla”.

La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, indicó que no recibir la misma carta que los portavoces del PSOE Y del PP es un signo de que Aguado quería “obtener una foto de los tres que eliminan los aforamientos”.

Manifestó que Ciudadanos “no es adalid de las regeneración democrática por sostener al PP, que es el partido más corrupto de Europa” y añadió que eliminar los aforamientos “nos parece bien”, pero no el “oportunismo” de Ciudadanos, que ha recurrido a “una chapuza para hacerse una foto”.

