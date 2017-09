MADRID. CIFUENTES RECHAZA SER “PRISIONERA DEL PASADO”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dijo este jueves en el debate sobre el estado de la región que su Gobierno, “al igual que la sociedad madrileña, se niega a ser prisionero del pasado”.

Cifuentes dijo que, a pesar de las “circunstancias a menudo muy complejas” que ha tenido que superar, el suyo ha sido “un Gobierno con pulso, con iniciativa y con las ideas claras, con un proyecto coherente y con la determinación suficiente para hacerlo realidad”.

“Hemos conseguido llenar de contenido nuestra gestión diaria y hemos dado estabilidad a las instituciones, de tal forma que la legislatura no solo está encarrilada, sino que está resultando muy productiva”, indicó.

“Y está siendo así porque gobernamos para todos, desarrollando una agenda incluyente, alejada de los extremismos y de los guiños radicales”, según Cifuentes, quien aseguró que “gobernamos desde el centro. Una manera de hacer política que conecta con la gran mayoría moderada de la sociedad madrileña”.

En su discurso, dijo que “Madrid no es solo una economía y una cartera de servicios públicos, también un modelo de convivencia para buscar la colaboración y no el conflicto, el diálogo y no la imposición, la ley y no la arbitrariedad”.

“Los madrileños sabemos muy bien cuál es nuestra nación, la única que expresa nuestro sentimiento de pertenencia y nuestro afán de solidaridad: la nación española”, según Cifuentes, quien añadió que “sabemos muy bien cuál es el Estado social, democrático y de derecho que la articula mediante nuestra Constitución, la Constitución de todos”.

“La Constitución que se aprobó en 1978, pero que se materializa día a día en nuestra convivencia”, dijo Cifuentes, quien se comprometió a “seguir respaldando ese Estado y esa Constitución frente a cualquier desafío, cualquier maniobra y cualquier intento de subvertir la legalidad democrática”.

“Yo me comprometo a seguir brindando durante el próximo año ese apoyo rotundo de la Comunidad de Madrid al Estado, a la Constitución, a las leyes, y al Gobierno de la nación que las cumple y las hace cumplir".

También hizo balance de sus dos años al frente de la Comunidad de Madrid y destacó que están ya cumplidas o en desarrollo 282 medidas de las 300 de su programa electoral y 73 medidas de las 76 del acuerdo de investidura, lo que representa el 94% y el 96%.

Asimismo, apostó por la negociación y la búsqueda del consenso como seña de identidad de su Gobierno y dijo que son ya 13 los grandes acuerdos alcanzados durante su mandato.

En su discurso, la presidenta de la Comunidad destacó los resultados de unas políticas que “nos están permitiendo cumplir nuestras obligaciones en materia de estabilidad presupuestaria, que han generado un crecimiento del PIB regional del 3,7% en 2016, recuperando los niveles previos a la crisis; con casi 44.000 empresas creadas desde junio de 2015, y 191.772 madrileños que ya han encontrado empleo, a un ritmo de 262 puestos de trabajo cada día".

También citó sus logros en la listas de espera quirúrgica e infraestructuras sanitarias, la apertura de nuevos centros educativos y la extensión del programa bilingüe; la estrategia de familia; la ampliación del parque de viviendas de emergencia social; la reforma de líneas de Metro; la creación de la Agencia de Seguridad y Emergencias; y la elaboración del nuevo Programa de Inversión Regional.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso