MADRID. CIFUENTES QUIERE EL VOTO TELEMÁTICO EN LA ASAMBLEA

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, explicó este viernes que es partidaria del voto telemático y anunció que el PP llevará a la primera reunión de la Junta de Portavoces de enero este asunto con la intención de que los parlamentarios puedan votar a distancia.

"El voto telemático es algo que está sobre la mesa y que ya se ha incluido en la reforma del futuro Reglamento de la Asamblea”, dijo Cifuentes, quien aseguró que “no ha provocado el rechazo de los grupos políticos”.

Se mostró partidaria de que se apruebe cuanto antes el voto telemático, dijo que espera contar con el apoyo del PSOE y Podemos, que lo han aprobado en el Ayuntamiento de Madrid" y aseguró que "no es una cuestión que se plantee por que falte una diputada”, en clara alusión a la popular Elena González-Moñux, de baja por enfermedad tras denunciar al portavoz popular, Enrique Ossorio, por acoso laboral.

La presencia de González-Moñux, que está de baja desde octubre y no ha acudido a las últimas sesiones plenarias, es decisiva porque sin ella, no hay mayoría de diputados del PP y Ciudadanos, y siempre habría empate, ya que esta suma es idéntica a la de socialistas y Podemos, lo que provocaría que decayesen todas las iniciativas, incluso el proyecto de Presupuestos para 2017.

Cifuentes dijo que espera que la diputada enferma pueda ir a votar los nuevos presupuestos que intentará que sean aprobados en el primer trimestre de 2017.

