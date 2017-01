MADRID. CIFUENTES SE COMPROMETE A QUE 2017 SEA EL AÑO DE LA “RECUPERACIÓN SOCIAL”

- “Tenemos 416.659 motivos para no sentirnos satisfechos”, dice en su mensaje de fin de año. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se comprometió este sábado, en su mensaje de fin de año, a que 2017 sea “el año de la recuperación social, con más empleo de calidad, y una financiación adecuada para atender, entre otras necesidades, las de las personas dependientes”.

Tras felicitar las fiestas a los madrileños, explicó que si 2016 “ha estado marcado por el inicio de la recuperación económica, en 2017 seguiremos luchando contra las desigualdades, y fortaleciendo los servicios públicos, sin subir ni un solo impuesto”.

No obstante, afirmó que este “reto” solo se podrá alcanzar si en 2017 “España mantiene la estabilidad política, permanece unida y evoluciona políticamente dentro del marco que garantiza nuestros derechos y libertades, que no es otro que la Constitución”.

Calificó 2016 de “año difícil” y dijo que en estos 12 meses ha trabajado "para intentar dar respuesta a las necesidades y preocupaciones de los madrileños”.

Explicó lo que para ella es importante: “Que haya trabajo y que sea de calidad, que nuestros hijos tengan futuro aquí en España, que puedan disfrutar de la mejor educación, que la sanidad siga siendo de la máxima calidad, que los mayores y los dependientes reciban la adecuada atención o que la gestión pública sea ejemplo de eficacia, de transparencia y, sobre todo, de honradez”.

También citó algunos logros de su Consejo de Gobierno: más de 138.000 madrileños que estaban en paro ya han conseguido un empleo, más de 108.000 madrileños reciben prestaciones por dependencia y casi un millón de jóvenes pueden disfrutar del Abono Transportes a solo 20 euros.

Dijo que es “consciente de que no podemos sentirnos satisfechos, porque queda mucho”, y destacó que “ya hemos recuperado siete de cada diez empleos destruidos durante la crisis.

“Hoy, en términos generales, estamos mejor que hace un año, qué duda cabe, pero tenemos 416.659 motivos para no sentirnos satisfechos”, afirmó Cifuentes, quien dijo que esta cifra habla de “todos y cada uno de los madrileños y las madrileñas que aún se encuentran en paro, y ven frustradas sus expectativas personales y profesionales”.

Afirmó que “voy a seguir dejándome la piel hasta que todas las personas que están en paro encuentren un trabajo digno y que nuestros jóvenes y su talento, ahora en otros países, puedan retornar si lo desean”.

“Y hasta que consigamos erradicar todo aquello que nos degrada y nos divide como sociedad: desde la exclusión a la violencia de género, pasando por la discriminación o la intolerancia”, concluyó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso