MADRID. CIFUENTES COMPARECERÁ EL 2 DE JUNIO EN LA COMISIÓN SOBRE CORRUPCIÓN

- El PP acusa a la oposición de no querer saber la verdad. La Mesa y la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid acordaron hoy que la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, comparezca el próximo 2 de junio ante la comisión que investiga la corrupción política para dar explicaciones sobre el contrato de adjudicación del servicio de cafetería del Parlamento autonómico al empresario Arturo Fernández, en una sesión en la que no está prevista la asistencia de ningún otro compareciente.

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, explicó que, aunque el PP solicitó que comparecieran ese día también los técnicos y políticos que participaron en esa adjudicación, sólo comparecerá Cifuentes, sin descartar que en otra sesión acudan esas personas.

Tras destacar que las comparecencias pedidas por el PP no se han rechazado, criticó el hecho de que Cifuentes diga que su comparecencia es a petición propia.

“Eso falso”, según Aguado, quien recordó que fue el Parlamento regional el que “forzó su comparecencia”.

Asimismo, señaló que en la comisión de investigación sobre casos de corrupción no se acude a petición propia y pidió a Cifuentes que “no intoxique, ni vaya de regeneradora en materia de corrupción”. Por último, aseguró que si Cifuentes fuese investigada, “pediríamos de manera inmediata su dimisión”.

La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, explicó que su grupo es partidario de que Cifuentes comparezca en el Pleno en vez de en la comisión de corrupción.

La diputada de Podemos defendió que Cifuentes comparezca sola y acusó a Ciudadanos de “proteger” a la mandataria autonómica.

El portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, consideró “lógico” que Cifuentes comparezca sola por la “singularidad” del cargo que ocupa y señaló que “eso no excluye que vengan otros” comparecientes en otras sesiones.

El portavoz del PP, Enrique Ossorio, criticó esta decisión de la oposición, aunque los populares no han votado en contra, porque “lo que persigue es que Cifuentes esté sola”.

“Eso es lo que están buscando porque no les interesa la verdad, solo quieren una foto de la presidenta”, según Ossorio, quien señaló que “todos hemos aceptado que comparezca el 2 de junio, pero ellos no quieren saber la verdad, por eso no quieren que hablen otras personas que participaron en este proceso”, en clara alusión al contrato supuestamente irregular entre la Asamblea y Arturo Fernández.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso