MADRID. CIFUENTES ANUNCIA MÁS METRO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció hoy en el Debate sobre el estado de la Región que se habilitará una conexión para los viajeros entre la estación de Cercanías de Sol y la de Metro de Gran Vía y que se ampliará la línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal.

“Vamos a extender también nuestra red de transporte para que llegue todavía a más madrileños”, dijo Cifuentes, quien anunció que se habilitará una conexión para los viajeros entre la estación de Cercanías de Sol y la de Metro de Gran Vía, “en lo que será una de las obras más importantes de los próximos años”.

Aseguró que “de este modo, mejoraremos el acceso en transporte público al centro de la ciudad, generando un nuevo punto de intermodalidad entre Metro y Cercanías hasta ahora inexistente”.

Por un lado, añadió, “damos respuesta a la posible peatonalización de Gran Vía y, por otro, descongestionamos la estación de Sol”. Dijo que para esta actuación, que podría estar terminada en el primer semestre de 2019, se destinarán 18 millones de euros.

Asimismo, indicó que se ampliará la línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, “dando así respuesta a una demanda histórica de los vecinos, sobre todo los de Carabanchel”. Serán 6,5 nuevos kilómetros de red y permitirá enlazar la línea 11 con otras líneas y estaciones.

Tendrá una inversión de 285 millones de euros, aportados íntegramente por la Comunidad de Madrid, según Cifuentes, quien añadió que con ello se conseguirá que la línea 6 tenga una alternativa en el arco sur y se creará otro nuevo punto de intermodalidad con Cercanías y con las líneas de alta velocidad en Atocha.

Se estima que podrá entrar en servicio en 2023.

RECONVERSION DEL PUERTA DE HIERRO

En materia sanitaria, dijo que “continuaremos impulsando una sanidad pública, gratuita, universal, cercana, equitativa y que apoye a sus trabajadores" y señaló que durante este curso se iniciará la tramitación para la conversión del antiguo Hospital Puerta de Hierro, actualmente vacío y muy deteriorado, en un Centro de Cuidados Sanitarios de media estancia.

Este centro tendrá capacidad para 240 camas en habitaciones de uso doble, y en él los pacientes ingresarán por criterio clínico y, además, primará la orientación a los cuidados y la autonomía del paciente.

En el ámbito de la educación, la presidenta regional destacó tres nuevas medidas y dijo que “para minimizar las disfunciones que en ocasiones se producen en la construcción de centros escolares o en su ampliación se va a realizar una modificación de los criterios de adjudicación para asegurar que las empresas cumplen los plazos estipulados, atendiendo a consideraciones técnicas y no solo de precio”.

Indicó que si no se cumplen esos plazos, se aplicarán sanciones y anunció que elaborará un plan de reconocimiento de la función social del docente que incluirá, entre otras medidas, convenios con las universidades para reforzar la formación y la creación de un premio al mérito docente. Además, en materia deportiva, se va a impulsar un plan de fomento de deporte inclusivo que incluirá una “paralimpiada” anual.

PLAN DE RESIDENCIAS

En materia social, dijo que “nuestro principal objetivo es la universalización de los servicios sociales, para que lleguen a todos los sectores de la población, tanto vulnerable como no vulnerable”.

Asimismo, añadió, se elaborará un Plan de Residencias 2017-2020 por el que aquellas residencias adscritas a la Agencia Madrileña de Atención Social superiores a 120 plazas y que tengan más de un 75% de usuarios con dependencia severa serán consideradas Residencias de Actuación Intensiva.

Esto supondrá, añadió, entre otras cosas, un incremento en el número de profesionales de atención directa a las necesidades de los usuarios; la incorporación de equipos de última generación con sensores de cama ocupada o geolocalización; mejoras en las infraestructuras; la realización de controles de calidad en los procedimientos y avances en la humanización de la atención; materias que ya se recogían en el Acuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios el pasado mes de abril.

Otra iniciativa destacada en esta materia será la Estrategia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2017-2021, con medidas de sensibilización en los centros de formación profesional y en los centros de formación para el empleo, así como incentivos para las empresas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar.

Además, se seguirá luchando contra la violencia de género, se aprobará el Plan de Infancia y Adolescencia y se promoverá que la Comunidad de Madrid sea declarada por Unicef “región amiga de la infancia”.

En materia de justicia, indicó que se pondrán en marcha las actuaciones necesarias para construir nuevas sedes judiciales en Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial y Torrejón de Ardoz, con una inversión de 29,8 millones de euros.

Finalmente, manifestó que se pondrá en marcha de un amplio plan contra la despoblación rural dirigido a municipios de menos de 2.500 habitantes que hayan perdido población en los últimos años y presenten altos niveles de envejecimiento.

El objetivo es que estos municipios, buena parte de ellos localizados en la Sierra Norte de Madrid, vuelvan a cobrar atractivo para muchos madrileños, no solo como lugar de visita, sino como entorno en el que asentarse y hacer su proyecto de vida.

