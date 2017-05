MADRID. CIFUENTES: “CONFÍO EN QUE LA ALCALDESA SEA CAPAZ DE PONER ORDEN EN SU GRUPO DE GOBIERNO, TAN DESORDENADO”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dijo hoy que confía en que la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, “sea capaz de poner orden en su grupo de gobierno, tan desordenado”, al ser preguntada por la decisión del Consistorio capitalino de no actuar contra los 'okupas' que han tomado un edificio municipal, refiriéndose al que está situado en el cruce de las calles Gobernador y el Paseo del Prado, y al que los ocupantes han llamado Centro Social La Ingobernable.

Consideró que el Ayuntamiento debe “pronunciarse y decir si apoya o no esta actuación ilegal de usurpación de una propiedad” e instó a sus gobernantes a salir de su “deliberada ambigüedad”. “Esto no admite matices y no es positivo que el Ayuntamiento mantenga su deliberada ambigüedad”, reiteró.

También se refirió al comportamiento de dos diputados de Podemos, uno nacional y otro de la Asamblea de Madrid, al ser requeridos por la Policía para que se identificaran durante un acto de ‘okupación’, y dijo que representa "lo más casposo de la política”.

Tras señalar que los cargos públicos deben actuar “con humildad”, dijo que usar frases como ‘usted no sabe con quién está hablando’ es “la peor de las manifestaciones de la casta que dicen condenar”.

