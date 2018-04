MADRID. CIFUENTES NIEGA LAS ACUSACIONES Y ASEGURA QUE SU MÁSTER ES “PERFECTAMENTE REAL Y TAMBIÉN LEGAL”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, negó este miércoles en el Pleno del Parlamento regional todas las acusaciones contra ella y aseguró que el título de ‘Master Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico’ de la Universidad Rey Juan Carlos (UJRC) que figura en sucurrículum es “perfectamente real y también legal”.



“Es un título oficial expedido por la UJRC, del que estoy en posesión y, por lo tanto, ni mi currículum ni mis calificaciones han sido ni falseadas ni falsificadas”, señaló. “Ni falsedad ni falsificación”, dijo Cifuentes, quien señaló que “hay constancia documental de mi matrícula en dicho master, realizada ante la Unidad de Postgrado de la Universidad, en todas las asignaturas y por un total de 60 créditos”.

Achacó la polémica a un “error informático que no me afectó únicamente a mí, sino también a otros alumnos”. Asimismo, destacó, “queda acreditada la falsedad de un supuesto trato de favor en el procedimiento de corrección de las notas de mi master, dado que fue utilizado de la misma forma con el resto de los alumnos que estaban en la misma situación”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que “queda también rotundamente desmentido que hubiera ninguna operación inhabitual o basada en ningún tipo de relación personal en torno a mi expediente”.

QUERELLA CRIMINAL

Por otro lado, recordó que ha interpuesto una querella criminal contra quienes han difundido una “versión que nada tiene que ver con la realidad, utilizando para ello datos protegidos a los que han accedido en flagrante violación de la Ley de Protección de Datos”. Además, anunció que “simultáneamente" ha solicitado un acto de conciliación previo antes de presentar otra querella añadida por delitos contra el honor.

Tras decir que ”no todo vale en política”, denunció que “se han traspasado todas las barreras, todas las líneas rojas, todos los principios éticos. Se ha cuestionado mi trayectoria personal”. “Se ha hurgado en mi vida privada para ponerla en cuestión, se ha intentado destruir a la persona, y no al adversario político”, añadió.

CAMPAÑAS DE DESPRESTIGIO

Cifuentes dijo que todas las acusaciones contra ella son “intentos de acabar con lo que está siendo una gestión limpia y eficaz por parte de mi Gobierno, han sido constantes”. También declaró que “la de hoy es la última de esas maniobras, y una de las más graves, porque recurre al desprestigio personal, pero ciertamente no es la única que se ha producido”.

Finalmente, indicó que “resulta difícil decir si esta operación de descrédito contra mi persona obedece exclusivamente a una operación política de la izquierda y de sus socios, pensada para ganar en los medios y en las redes sociales lo que las urnas les han negado". “O si además de todo ello es también el precio que debo pagar por haber combatido la corrupción, venga de donde venga y afecte a quien afecte”, concluyó.



