MADRID. LOS PARQUES DE MADRID SE CERRARÁN CON VIENTOS MENOS FUERTES Y SI SE COMBINAN CON LLUVIAS COPIOSAS

La Mesa del Árbol de la ciudad de Madrid acordó este miércoles reformar el protocolo de cierre de los parques municipales, de forma que será “más restrictivo” en cuanto a la velocidad del viento a la que se clausuran los parques históricos o con ejemplares antiguos, y se incluirán criterios como la colusión con otros fenómenos meteorológicos como la lluvia copiosa, que influyó en la caída del árbol que mató a un niño en El Retiro el 24 de marzo.



La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, explicó este acuerdo al término de la Mesa, sin precisar intervalos o parámetros concretos, pero añadiendo que el protocolo de cierre se extenderá a otros parques de la ciudad y establecerá la obligatoriedad de señalizar aquellos que materialmente no se pueden cerrar.

El portavoz del PP en el Área, Fernando Martínez Vidal, declaró a la salida que esta Mesa no era el órgano adecuado para aclarar el tema de la muerte del niño y emplazó para ello al Pleno monográfico convocado para el el 23 de abril, en el que cree que el Gobierno municipal tiene que dar explicaciones sobre si se hizo correctamente la evacuación el 24 de marzo. Igualmente, presumió de que el PP ha sido muy “elegante y responsable” al tratar la muerte del niño, recordando que “personas que se sientan en el Pleno” pidieron la dimisión de la exalcaldesa Ana Botella al culpar a sus recortes de accidentes mortales similares durante su mandato.

En nombre del PSOE, Chema Dávila indicó que hay que reconocer que Madrid tiene un problema con los árboles dado que han muerto cuatro personas en los últimos años y cayeron muchso en el mes de marzo, por lo que se mostró de acuerdo con reformar el protocolo, que, aunque más exigente que el de la Aemet, no contemplaba hasta ahora la citada combinación de vientos y lluvias fuertes. Además, llamó a pactar unas condiciones de mantenimiento del arbolado a largo plazo que se prolonguen en el tiempo independientemente de quién gobierne.

Finalmente, desde Ciudadanos, Sergio Brabezo manifestó que él también había defendido modificar el protocolo e igualarlo al de los parques nacionales, más restrictivo que el actualmente vigente en Madrid. Según atestiguó, el informe de 2014 de técnicos de El Retiro recomendaba cerrar con vientos de 63 km/ y actualmente se hace a partir de 70-80 km/h. Por otra parte, lamentó que no hubiera miembros de la Policía ni Bomberos en la Mesa del Árbol, pues también intervienen en las evacuaciones. “No queremos politizar pero sí contribuir, aportar soluciones”, concluyó.



