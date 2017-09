(AVANCE) MADRID. EL CENTRO SE CERRARÁ AL TRÁFICO PRIVADO EN JUNIO DE 2018

Google Plus

El Área Central Cero Emisiones, que impedirá el acceso al centro de Madrid al tráfico privado de coches con escasas excepciones, comenzará a funcionar en junio de 2018, según concretó este jueves la directora general de Sostenibilidad del Ayuntamiento, Paz Valiente.

Valiente precisó la fecha en la presentación oficial del Plan A de Calidad del Aire que se aprobó hoy en la Junta de Gobierno, después de que el martes se avanzara que el Área Central Cero Emisiones, que englobará y ampliará el espacio de las tres APR actualmente existentes (Barrio de las Letras, Ópera y Embajadores) entraría en vigor “el primer semestre” de 2018.

Aunque los residentes y los que estacionen en los aparcamientos públicos, más los vehículos de servicios los de Cero Emisiones y los de personas de movilidad reducida podrán seguir entrando, Valiente atestiguó que se eliminará todo el tráfico de paso. Explicó que, a diferencia de las APR actuales, ya no habrá calles por las que sí se pueda pasar y que, con la desaparición de la zona azul, todas las plazas serán para residentes, una evolución que también se dará en los parking públicos.

Los vehículos de servicios como carga y descarga podrán seguir entrando en la zona centro hasta 2020, año en que ya no podrán penetrar los que no tengan etiqueta ecológica; a partir de 2025, ya sólo se permitirá el ingreso más que a lso vehículos de etiqueta Eco o de Cero Emisiones.



