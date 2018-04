MADRID. EL PSOE PIDE A CS QUE APOYE LA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA CIFUENTES, TRAS LAS DECLARACIONES DEL RECTOR DE LA URJC

El secretario regional del PSOE y diputado de la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco, pidió hoy a Ciudadanos que “repiense” su posición respecto al máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y apoye la moción de censura registrada ayer por los socialistas, tras las declaraciones del rector de la Universidad Rey Juan Carlos en las que señaló que no hay constancia de que la mandataria autonómica haya defendido su Trabajo Fin de Máster.



Dijo que con estas afirmaciones “se incrementa la presión sobre la conveniencia de una moción de censura” y destacó que “si se confirma lo que ha dicho el rector, Cifuentes lleva mintiendo desde el 21 de marzo y lo hizo en sede parlamentaria”.

“Es urgente y necesario, por higiene democrática, que prospere la moción de censura y tengamos un gobierno decente en la Comunidad”, consideró Franco, quien indicó que si dimite Cifuentes, "no ha lugar a la moción, por los trámites parlamentarios”.

No obstante, dijo que “si lo hace como algo táctico para que otra persona del PP ocupe su puesto, eso no sería válido desde el punto de vista democrático”.

Agregó que “el PP no es solo Cifuentes y hay serios indicios de corrupción de este partido en los últimos años, por lo que el PP no está capacitado para colocar a otra persona”.

A su juicio, “llueve demasiada corrupción para que haya que soportar otro gobierno del PP”.

Sobre la comisión de investigación propuesta por Cs, dijo que “nadie puede creer que solucione el problema” y señaló que “no tenemos problemas en apoyarla, pero es compatible con la moción de censura”.



