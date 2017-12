MADRID. LAS CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO AFECTARÁN AL SERVICIO DE 70 LÍNEAS DE LA EMT

Con motivo de las celebraciones de Nochevieja y Año Nuevo, la red de líneas de la EMT sufrirá diversas modificaciones durante los días 30 y 31 de diciembre, y 1 de enero. Por su parte, seis estaciones de BiciMAD permanecerán cerradas desde las 18.00 horas del día 31 por la celebración de las campanadas en Puerta del Sol y la carrera San Silvestre Vallecana afectará a siete estaciones ubicadas en el recorrido de la misma, de las que se retirarán las bicicletas.



Este sábado, desde las 21.00 horas y hasta las 03.00 horas del día 31, con motivo de los ensayos de celebración de la fiesta de Fin de Año en la Puerta del Sol, las líneas diurnas 3, 5, 9, 15, 20, 46, 50, 51, 52, 53 y 150 y las nocturnas N16, N25 y N26 modificarán sus rutas y no circularán por Puerta del Sol, Sevilla ni Plaza de Canalejas. Los ensayos también afectarán a las estaciones 1A y 1B de BiciMAD, ubicadas en Puerta del Sol, que no estarán operativas desde las 20.00 horas del sábado.

El domingo 31 de diciembre, atletas y corredores aficionados toman la ciudad para participar en la 40ª edición de la carrera popular San Silvestre Vallecana y en la 53ª edición de la versión internacional de esta prueba.

Esta celebración supondrá, durante gran parte de la jornada (en función de la línea y de los cortes de tráfico), desvíos y modificaciones de servicio en 54 líneas de los autobuses urbanos madrileños (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 32, 34, 37, 43, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 74, 85, 86, 102, 103, 111, 113, 120, 136, 141, 144, 146, 148, 150, 152, 156, 310, C1, C2, E1, Exprés Aeropuerto).

En concreto, las líneas 103 y 310 estarán desviadas desde las 07.00 horas por cortes en las calles Candilejas y Payaso Fofó (Puente de Vallecas). La línea 150 estará desviada también desde las 07.00 en la calle Rafael salgado y las líneas 43 y 120 desde las 08.00 horas por cortes en la calle Concha Espina. El resto de los itinerarios se modificarán de 16.30 a 22.00 horas aproximadamente.

Además, el domingo el recorrido de la carrera San Silvestre Vallecana afectará a siete estaciones de BiciMAD de las cuales se retirarán las bicicletas. La celebración de esta prueba deportiva afectará, entre las 16.00 y las 21.00 horas aproximadamente, al abastecimiento de las estaciones 103, 105, 106, 107, 137, 148 y 149 situadas en las inmediaciones del recorrido y que permanecerán sin bicicletas para facilitar el paso de los participantes.

Durante la mañana, entre las 9.30 y las 12.30 horas, las líneas 4, 8, 71, 100, 106, 130 y E3 verán modificados sus itinerarios en el distrito de Vicálvaro por la celebración de la carrera popular San Silvestre Vicalvareña.

Finalmente, debido a la celebración de las campanadas y fiesta de Fin de Año en la Puerta del Sol, desde las 21.00 horas del domingo 31 de diciembre y hasta las 05.00 horas (aproximadamente) del lunes 1 de enero de 2018, las líneas diurnas 3, 5, 9, 15, 20, 46, 50, 51, 52, 53 y 150 y las nocturnas N16, N25 y N26 no circularán por Puerta del Sol, Sevilla ni Plaza de Canalejas.

Esta celebración obligará al cierre de seis estaciones de BiciMAD durante los días 31 de diciembre y 1 de enero. En concreto, se verán afectadas las estaciones 1, 9, 28, 31, 33 y 34 que se reabrirán paulatinamente a lo largo del día de Año Nuevo.

NOCHEVIEJA Y AÑO NUEVO

Los días 31 de diciembre y 1 de enero, del mismo modo, habrá cambios en los horarios de inicio y fin del servicio. La finalización del servicio en las líneas diurnas convencionales de la EMT se producirá, en la noche del día 31, entre las 21.30 y las 22.00 horas, dependiendo de la cabecera y la línea, de modo que a las 23.00 horas habrá terminado completamente el servicio diurno. La línea 110 al Cementerio de La Almudena y el Servicio Especial al Cementerio Sur finalizarán su servicio entre las 18.00 y las 18.25 horas.

A las 22.30 horas del día 31 comenzará la prestación del servicio nocturno (búhos) para todas las líneas de la red desde sus dos cabeceras. Los últimos viajes de las líneas nocturnas están previstos a las 06.45 horas (desde periferia) y a las 07.00 horas (desde Cibeles). El intervalo de paso previsto en Cibeles será cada 45 minutos hasta la 00.45 horas y de 25 minutos el resto de la noche.

El día de Año Nuevo, el servicio de autobuses diurnos comenzará a funcionar entre las 07.18 y las 08.00, dependiendo de la línea y de la cabecera (excepto líneas especiales y rutas a los cementerios).

Las líneas 22 (Legazpi – Villaverde Alto), 83 (Moncloa – Barrio del Pilar), 108 (Oporto – Cementerio de Carabanchel), 117 (Aluche – San Ignacio), 129 (Plaza de Castilla – Manoteras), 149 (Tribunal – Plaza de Castilla), 156 (Legazpi – Manuel Becerra), 247 (Aluche – San José Obrero) y E1 (Atocha – Plaza Elíptica) no prestan servicio los días 31 de diciembre ni 1 de enero, por ser festivos.

Por otra parte, la línea 155 se verá afectada por el cambio de horario del intercambiador de Plaza Elíptica. Este intercambiador cierra a las 23.00 horas el día 31 y abre a las 08.00 horas el 1 de enero. Por tanto, las salidas de esta línea fuera del horario indicado se realizan en el exterior de este intercambiador

En cuanto a la ruta Exprés Aeropuerto, el día 31 de diciembre esta línea prestará servicio realizando sus últimas expediciones a las 21.45 desde Atocha y a las 21.30 desde la T4 del Aeropuerto. En Nochevieja, el servicio nocturno de esta ruta exprés funcionará de 22.30 horas del día 31 hasta las 07.00 horas del día 1, desde Cibeles; y de 22.30 horas (día 31) a 06.45 horas (día 1) desde la T4 del Aeropuerto con una cadencia de 35-45 minutos.



