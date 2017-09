MADRID. CARMENA, "NI QUE SÍ NI QUE NO" SOBRE SI REPETIRÁ COMO CANDIDATA EN 2019

- El PP y Cs insinúan que ha levantado el rumor para "tapar" la soledad de Ahora Madrid en los debates sobre nacionalismo. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, siguió resistiéndose esta tarde a confirmar o desmentir si repetirá como candidata en las elecciones municipales de 2019, posibilidad que dio por "entreabierta" esta mañana su vicealcaldesa, Marta Higueras. "Ya sabéis que de este tema ni que sí ni que no", contestó cuando se le preguntó al respecto a la salida del pleno municipal.

Con estas palabras, Carmena abundó en la incertidumbre del "No estoy yo para eso" que dedicó a los periodistas cuando le preguntaron por la misma cuestión horas cuando abandonó momentáneamente la Presidencia del Pleno municipal, cuya sesión ordinaria de septiembre ha tenido lugar ayer y hoy.

El interés de los medios lo suscitó la vicealcaldesa, Marta Higueras, una de las personas de más confianza de Carmena, quien por la mañana dejó caer, cuando se le preguntó si ésta seguiría desempeñando las competencias de Cultura, que “la alcaldesa ha vuelto de vacaciones realmente fuerte". "Está encantada con todos los proyectos que están en marcha, no sólo en Cultura sino al frente de este grupo".

"Es la mejor candidata que tenemos. Todos estamos tratando de convencerla de que siga. Hay una puerta que no se ha cerrado, que está entreabierta. Entre todos igual la podemos convencer”, finalizó ante el alboroto de los periodistas, que sólo esperaban declaraciones de Higueras, también delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, sobre su proyecto de microbarrios.

Sobre esta posible continuidad de Carmena, el portavoz municipal del PP, José Luis Martínez Almeida, recordó que él ya vaticinó que, pese a su supuesta intención de no repetir como candidata, al final “se inmolaría” porque “no podemos estar sin ella”. En este sentido, añadió que, aunque le gusta ganar las apuestas, “en este caso no tanto” porque no cree que esté siendo una buena alcaldesa.

"CORTINA DE HUMO"

El portavoz popular formuló una doble interpretación al amago de anuncio de Higueras. Por un lado, cree que ha sido “una cortina de humo para tapar todo el debate sobre Cataluña y la Fiesta Nacional”, en los que Ahora Madrid se quedó solo en el pleno frente a sendas proposiciones para solidarizarse con los alcaldes y funcionarios catalanes acosados por no colaborar con el referéndum y para engalanar mobiliario urbano y los autobuses municipales con motivos basados en la bandera de España el día de la Fiesta Nacional.

Por otro lado, Almeida interpretó que, con esta avanzadilla, Carmena “va mandando a sus más fieles para ir allanando el camino por si tiene que cambiar de criterio” y explicar a los madrileños que al final vuelve a presentarse “después de 15 ó 20 ocasiones” en que dijo lo contrario.

La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, coincidió en ambas apreciaciones. Por un lado, ironizó que han debido de ser “casualidades” que las palabras de Higueras hayan llegado justo un día en el que iba a haber votaciones de las que “ponen en apuros a Podemos” y en Ahora Madrid “necesitan el tema oportuno para que no se hable de otro tema”.

Sobre una de estas votaciones, la del mensaje de apoyo a los alcaldes catalanes, se declaró “muy orgullosa” de que la iniciativa de Cs haya sido “la única que ha salido íntegramente adelante”, pues la del PSOE sólo se aprobó en dos puntos de tres, dejando fuera su llamamiento de diálogo a Gobierno y Generalitat, que pecaba de “cierta equidistancia”.

La portavoz de Ciudadanos criticó a su vez la del PSOE al abstenerse en la propuesta de Ciudadanos pese a haberse declarado a favor de sus términos, cosa que atribuyó a que los socialistas no podían abstenerse en la de Ahora Madrid, como hicieron, y votar a favor de la suya.

Por otro lado, Villacís dijo que a Cs le da “exactamente igual” que Carmena se presente otra vez o no, pues sólo es cosa de que la alcaldesa “respete su palabra” de que no repetiría. Lo que la importa, dijo, es que el “día de la marmota” de la sucesión se utilice desde Ahora Madrid “para tapar su gestión” y que “van como pollos sin cabeza”.

Fuentes cercanas al círculo de confianza de Carmena en el Ayuntamiento confirmaron a Servimedia que la alcaldesa "se lo está pensando", en el sentido de que hay un fondo de verdad en las palabras de Higueras que la regidora madrileña no quiso confirmar ni desmentir a lo largo de la tarde, dentro de su empeño en postergar el debate sobre su sucesión a finales del año que viene.

