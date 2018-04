MADRID. CARMENA REITERA QUE NO CESARÁ A ARCE EN USERA PERO LE PIDE QUE SE REÚNA MÁS CON LOS VECINOS

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, reiteró este jueves en la Junta Municipal de Usera que no va cesar a la concejala presidenta de este distrito, Rommy Arce, pero le pidió a la cara y delante de los vecinos que le pedían que se reúna con ellos que así lo haga.



Carmena visitó Usera dentro de su segunda gira ‘Un mes, un distrito’, y ante la pregunta de un vecino, ovacionado por otros, de si cesaría a Arce por su supuesta imputación tras una querella de un sindicato policial por sus tuits tras la muerte del mantero Mame Mbayé en Lavapiés, aclaró: “No voy a cesar a Rommy, hace su trabajo”. Seguidamente, reflexionó que la situación de la concejala de Usera “se politiza mucho”, porque el diálogo político tiende a la confrontación más que la vida real entre las personas.

La alcaldesa insistió en que el que alguien presente una querella contra otra persona y ésta sea llamada a declarar por el juez no quiere decir que está imputada, pues sólo lo está cuando el juez orienta efectivamente la acusación contra ella. “Si sólo por presentarse una denuncia uno tuviera que ser cesado, eso sería insostenible. Uno tiene que asumir su responsabilidad cuando el juez dirige la acusación contra él, no sólo porque se le llame a dar una serie de aclaraciones”, dijo. Otro sector de los asistentes a la Junta de Usera aplaudió, a su vez, que Carmena reafirmara su confianza en Arce.

Sin embargo, volvieron a resonar las palmas cuando otros dos vecinos criticaron que Arce no había querido reunirse con los movimientos o colectivos que representaban, uno de ellos denunciando que la edil no puede distraerse por temas externos, y Carmena, cuando les respondió, se dirigió expresamente a la aludida, sentada a su lado: “Pido que les dediques más tiempo, te lo están pidiendo los vecinos y te lo pido yo. Para nosotos es muy important que tú estes aquí, pero si te lo piden los vecinos, hay que reunirse”. La alcaldesa fue ovacionada por estas palabras.

No se pronunció, en cambio, sobre su propio futuro, cuando otro de los asistentes le dijo: “Hace falta que sigas”. Ella despejó: “Vamos a ver lo que pasa, lo importante son los equipos; las personas, cada una, no son tan determinantes, lo importante es que haya muchas manos para trabajar. Cambiar no es fácil y lleva un tiempo”. A una de las últimas preguntas, insistió en defender que harían falta cuatro años más de Ahora Madrid “para rematar” su tarea.



