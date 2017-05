MADRID. AEA PIDE A CARMENA QUE ANULE EL PAGO DE LOS PARQUÍMETROS POR EL MÓVIL

- La OCU ha detectado miles de multas por error al pagar con ‘apps’. El presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, exigió este martes al Ayuntamiento de Madrid, regido por Manuela Carmena, que anule el pago de aparcar el coche en zona SER a través del teléfono móvil hasta que no se corrijan los errores detectados en las ‘apps’ sobre la geolocalización del vehículo a través del GPS.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció hoy que se están produciendo miles de multas por error debido a este motivo y exigió al Ayuntamiento de Madrid que agilice los trámites para devolver el importe y que tome medidas para evitarlas, puesto que muchos conductores utilizan aplicaciones móviles para abonar el pago en la zona SER, cuando el sistema de localización falla y sitúa a los coches en lugares donde realmente no están aparcados.

Esto supone que, al validar la operación, se abona la tarifa para un barrio diferente, por lo que el sistema lo reconoce como una infracción y emite la correspondiente multa, a pesar de haber pagado.

En declaraciones a Servimedia, Arnaldo calificó de “lamentable” que no se haya mejorado la geolocalización de las aplicaciones cuando AEA ya denunció esta situación en diciembre de 2015 y precisó que esto ocurre en barrios limítrofes. “No sólo no se ha corregido, sino que, además, al ciudadano que es cumplidor le ponen una multa”, apuntó.

Arnaldo pidió que el Ayuntamiento de Madrid “paralice” el procedimiento de pagar a través del móvil y también en los parquímetros porque en algunos casos "no conectan o no funcionan", al tiempo que destacó que la actual ordenanza municipal de movilidad “no obliga a tener que hacer un peregrinaje” para pagar cuando no funciona un parquímetro.

Destacó que el contrato de movilidad del Ayuntamiento de Madrid “cuesta 800 millones de euros en 12 años” y prevé que esas incidencias estén resueltas en un plazo máximo de 48 horas. "No entiendo por qué el Ayuntamiento sanciona al ciudadano que quiere cumplir, pero no puede, y, sin embargo, no sanciona a las empresas concesionarias ni les exige el cumplimiento del contrato", apostilló.

