MADRID. CARMENA ADMITE QUE SE ESTÁ TRABAJANDO EN PRESENTAR “UN NUEVO PEF”

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, reconoció este lunes que el Gobierno municipal ya está trabajando en “un nuevo PEF (Plan Económico Financiero)” como le exige el Ministerio de Hacienda y Función Pública para compensar el exceso de 233 millones en que incurrió sobre lo establecido por la regla de gasto en 2016.

En declaraciones a los periodistas tras la presentación de la Fundación Sandretto Re Rebaudengo, a la que se cede una sala en Matadero, la alcaldesa explicó que en el Gobierno municipal están “trabajando en ver la posibilidad de si llevamos a cabo un nuevo PEF”, y “viendo cómo podemos presentar el nuevo PEF que nos pide Hacienda”.

“Estamos trabajando en ello”, insistió, asumiendo que no va a prosperar el intento del Área municipal de Economía y Hacienda de compensar con créditos extraordinarios y suplementos de crédito las partidas sometidas al acuerdo de no disponibilidad que le impuso Hacienda. No obstante, aunque en teoría este mes es el último para presentar el nuevo PEF, la alcaldesa confía en que “cabe la posibilidad de que se presentara unos días más tarde”.

EL Tribunal Superior de Justicia de Madrid aún tiene que presentarse sobre el recurso presentado por el Ayuntamiento contra la interpretación de la regla de gasto que hace el Gobierno central, obligando a todas las administraciones a no incrementar su gasto por encima del crecimiento previsto para el conjunto del Estado, sin tener en cuenta que municipios como Madrid presenten superávit.

