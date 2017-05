MADRID. CARMENA NO ACTUARÁ CONTRA MATO Y MAYER POR LA DENUNCIA DEL OPEN DE TENIS: “SE HAN INTERPRETADO LAS COSAS COMO NO SON”

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, rechazó categóricamente hoy que vaya a tomar medidas contra sus concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por denunciar sin consultárselo a ella el contrato de organización del Madrid Mutua Open, y también que la denuncia fuera una rebelión interna de éstos. Reconoció sin embargo que preferiría haberla conocido antes porque “nos habríamos ahorrado que se hayan interpretado las cosas como no son”.

Así se pronunció Carmena en declaraciones a los periodistas durante la presentación del Encuentro de Municipios Madrileños comprometidos con el Refugio, que tuvo lugar en el Ayuntamiento de la capital, frente a las interpretaciones del PP, Ciudadanos y diversos analistas de que la denuncia de Mato y Mayer contra el Open de tenis cuando todavía estaban en el Consejo de Administración de Madrid Destino había sido una rebelión contra la Alcaldía y su coordinador general, Luis Cueto.

“En absoluto haré nada”, afirmó la alcaldesa respecto a tomar represalias contra sus concejales que “han actuado en el marco del derecho”, pese a la querella que el grupo municipal del PP ha presentado contra ellos y la ex consejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela, por supuesta prevaricación y malversación al adjudicar el contrato del informe en el que se basó su posterior denuncia contra el contrato de organización del torneo de tenis. “Nunca me gusta que las relaciones en política se judicialicen”, observó Carmena frente a dicha querella.

La regidora insistió en que ella no tuvo conocimiento de la denuncia antes de que se produjera y en que lamenta no haberlo sabido antes, como sí ocurrió con la denuncia del contrato de Mercamadrid con Merca Ocio, que sí conoció y le “pareció muy bien”. Pero lejos de reprochar a Mayer y Sánchez Mato que no se la comentaran a tiempo, Carmena dijo que si hubiera sido así, “nos habríamos ahorrado que se interpretaran las cosas como no son”; es decir, como desavenencias internas. Y, a posteriori, avaló que le parece bien que si hay dudas sobre el contrato y puede despejarlas la Fiscalía Anticorrupción, se presente una denuncia con este fin.

Por último, Carmena señaló como primera mejora del contrato de organización del Open de tenis que el Ayuntamiento ha obtenido “casi medio millón” de euros más vendiendo las entradas del palco vip que antes se regalaban, “con unas condiciones de lujo que no tienen nada que ver” con el “estilo” de este Gobierno municipal.

